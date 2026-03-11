Koninklijke Familie Viert Koningsdag In Doetinchem

Dokkum maakt zich op voor Koningsdagconcert op 22 april

Tekst: Denise Delgado

11/03/2026

Het Koningsdagconcert vindt dit jaar plaats op 22 april in Theater Sense in Dokkum. Het thema van de avond is ‘thuis’. Daarbij is het koningspaar aanwezig, samen met mensen die betrokken zijn bij de organisatie van Koningsdag in Dokkum. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

In Dokkum staan optredens op het programma van Friese artiesten Sytze Pruiksma, Nynke Laverman, Broken Brass en Mayte Veenstra, winnares van het Frysk sjongfestival 2025. Ook violiste Simone Lamsma treedt op; zij speelt samen met pianist Jonathan Fournel een werk van de Poolse componist Henryk Wieniawski. Daarnaast zijn zangkwartet Cantorías en het Ragazze Quartet van de partij.

Lees ook: Dokkum klaar voor Koningsdag: dít is de route

Countertenor Arturo den Hartog brengt die avond, begeleid door het strijkkwartet, een volksverhaal uit zijn geboorteland Suriname. De avond eindigt met een gezamenlijke finale waarbij alle musici samen optreden.

Koningsdag In Emmen 2024
Het Koningsdagconcert wordt traditiegetrouw georganiseerd in de stad waar de koninklijke familie Koningsdag viert. Sinds 2014 is dat ieder jaar dezelfde gaststad; dit keer dus Dokkum.

Lees ook: Amsterdam zet Koningsdag op de schop: ‘Risico’s te groot’

Op 27 april viert de koninklijke familie Koningsdag in Dokkum en diezelfde dag wordt het concert uitgezonden door de NTR op NPO 2.

BEELD: ANP

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

