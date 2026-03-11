Dokkum maakt zich op voor Koningsdagconcert op 22 april

Tekst: Denise Delgado

Het Koningsdagconcert vindt dit jaar plaats op 22 april in Theater Sense in Dokkum. Het thema van de avond is ‘thuis’. Daarbij is het koningspaar aanwezig, samen met mensen die betrokken zijn bij de organisatie van Koningsdag in Dokkum. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

In Dokkum staan optredens op het programma van Friese artiesten Sytze Pruiksma, Nynke Laverman, Broken Brass en Mayte Veenstra, winnares van het Frysk sjongfestival 2025. Ook violiste Simone Lamsma treedt op; zij speelt samen met pianist Jonathan Fournel een werk van de Poolse componist Henryk Wieniawski. Daarnaast zijn zangkwartet Cantorías en het Ragazze Quartet van de partij.

Countertenor Arturo den Hartog brengt die avond, begeleid door het strijkkwartet, een volksverhaal uit zijn geboorteland Suriname. De avond eindigt met een gezamenlijke finale waarbij alle musici samen optreden.

Koningsdag In Emmen 2024

Het Koningsdagconcert wordt traditiegetrouw georganiseerd in de stad waar de koninklijke familie Koningsdag viert. Sinds 2014 is dat ieder jaar dezelfde gaststad; dit keer dus Dokkum.

Op 27 april viert de koninklijke familie Koningsdag in Dokkum en diezelfde dag wordt het concert uitgezonden door de NTR op NPO 2.

BEELD: ANP