De koninklijke familie kijkt uit naar het WK voetbal: ‘We gaan zeker heel hard juichen’

Tekst: Ruth Smeets

Op 11 juni gaat het wereldkampioenschap voetbal van start in de Mexico, de Verenigde Staten en Canada. De Van Oranjes zijn er klaar voor, vertelden ze tijdens een recent persgesprek.

Voor de koninklijke familie wordt het toernooi extra bijzonder. Behalve Nederland doet namelijk ook Curaçao mee. Dat betekent volgens koning Willem-Alexander dat er dit keer dubbel zoveel te juichen valt.

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Dubbel supporteren

Koning Willem-Alexander kijkt met veel plezier uit naar het WK. ‘Omdat we én Nederland én Curaçao hebben, hebben we nu twee keer zoveel teams om voor te juichen’, zei de koning. Hij hoopt dat beide ploegen het ver schoppen. Vooral de eerste wedstrijd van Curaçao vindt Willem-Alexander interessant. ‘Curaçao tegen Duitsland: dat moet in het begin de toon en sfeer zetten. We wensen ze het beste.’ Curaçao begint het toernooi als underdog en is met ongeveer 156.000 inwoners het kleinste land dat zich ooit voor een WK heeft geplaatst.

Samen kijken

Ook prinses Amalia is van plan om het WK volop te volgen. ‘We gaan zeker kijken, we gaan zeker heel hard juichen en daar iets te emotioneel over worden, zoals iedereen dat doet bij een Nederlandse wedstrijd’, vertelde de oudste prinses. Ze wil de wedstrijden niet alleen met haar familie zien, maar ook met vrienden. Misschien doet ze dat wel in een café in Amsterdam. Volgens Amalia is het WK juist zo mooi omdat mensen dan samenkomen. ‘Ik vind het toch weer zo’n waanzinnig mooi moment waarop wij als land bij elkaar komen en het gewoon leuk kunnen hebben samen. Dat vind ik heel mooi aan deze tijd.’

Fanatieke voetbalfans

Wie binnen de familie het hardst juicht, blijft nog even de vraag. Amalia denkt dat daar thuis best een strijd van gemaakt kan worden. ‘Ik denk dat we daar ook competitie in kunnen hebben: wie thuis het meest fanatiek is en wie het hardst schreeuwt.’ Prinses Alexia merkt dat het WK iets losmaakt in de familie. ‘Eén keer per vier jaar zijn wij ineens fanatieke voetbalfans. Ik weet niet waardoor het komt, maar dan opeens zijn we heel fanatiek. En dan is het over en is het weer minder.’

Live op de tribune

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima wonen in elk geval twee wedstrijden live bij in de Verenigde Staten. Prinses Ariane gaat met haar ouders mee. Op 20 juni bezoeken zij in Houston de wedstrijd Nederland-Zweden. Daarna reizen ze door naar Kansas City voor Curaçao-Ecuador. De eerste wedstrijd van Nederland valt samen met het bezoek van de keizer van Japan aan Nederland. Willem-Alexander wil die avond samen met de keizer naar Nederland-Japan kijken. Máxima legde uit dat dit ‘met z’n tweeën, maar niet met het hele gezin’ zal zijn. Een advies aan Oranje heeft de koning niet. ‘We gaan optimaal genieten, we weten dat ze hun best zullen doen en we hopen dat ze heel ver zullen komen.’