Zien! Koningin Máxima omarmt glamour bij Duits staatsbezoek

Tekst: Ruth Smeets

Koningin Máxima verscheen dinsdagochtend in Amsterdam met een look die meteen de aandacht trok. Bij de officiële ontvangst van de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier en zijn echtgenote Elke Büdenbender koos de koningin voor een klassieke outfit, met als blikvanger een grote witte hoed.

Het staatsbezoek begon bij het Paleis op de Dam en duurt drie dagen. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima begeleiden het Duitse presidentspaar tijdens verschillende onderdelen van het programma, waaronder een bezoek aan het Nationaal Holocaustmuseum. Ook de hechte band tussen Nederland en Duitsland staat centraal.

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Máxima kiest voor klassieke combinatie

Máxima droeg tijdens de ontvangst een witte blouse met een beige rok met witte print. Volgens Josine Droogendijk van Modekoninginmaxima.nl komt de rok van NATAN, het Belgische modehuis waar de koningin vaker kleding van draagt. De koningin maakte haar outfit af met beige pumps en een bijpassend tasje.

Nieuwe hoed van Philip Treacy

De meeste aandacht ging uit naar de grote witte hoed. Het is een nieuw ontwerp van de Ierse hoedenmaker Philip Treacy. De hoed zorgde niet alleen voor een vorstelijke uitstraling, maar bood op de zonnige ochtend ook meteen wat schaduw.

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Koning spreekt over vriendschap

Willem-Alexander benadrukte aan het begin van het staatsbezoek hoe belangrijk de relatie tussen Nederland en Duitsland is. Volgens de koning moeten beide landen juist nu nauwer samenwerken. ‘Onze beide landen staan voor dezelfde opgaven. We moeten ons opnieuw oriënteren op de wereld en op Europa. En we moeten hernieuwde kracht vinden om veilig te stellen wat ons dierbaar is: onze vrijheid, onze democratische rechtsstaat, onze welvaart, een goede toekomst voor onze kinderen’, zei hij in zijn Duitstalige toespraak.

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Druk programma in Amsterdam

Na de ontvangst leggen het koningspaar en het Duitse presidentspaar een krans bij het Nationaal Monument. Later bezoeken zij het Nationaal Holocaustmuseum, waar zij met Joodse Nederlanders spreken over het hedendaagse Joodse leven. Ook staat een bezoek aan Resto VanHarte in Amsterdam-Oost op het programma. Daar gaat het gesprek over eenzaamheid en maatschappelijke verbondenheid. Later tijdens het staatsbezoek volgt ook het staatsbanket, waarbij prinses Amalia en prins Constantijn aanwezig zijn.