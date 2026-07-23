Fans van Beyoncé en Destiny’s Child tellen af na groot nieuws: ‘Nog 30 dagen’

Tekst: Ruth Smeets

Fans van Beyoncé hebben iets om naar uit te kijken. Haar vader Mathew Knowles heeft bekendgemaakt dat er binnenkort nieuwe muziek verschijnt van Destiny’s Child.

Het gaat om remixes van Destiny’s Child die nooit eerder zijn uitgebracht. Volgens de voormalig manager van de groep hoeven liefhebbers bovendien niet lang te wachten: de release zou binnen dertig dagen volgen.

Nieuwe versies van oude nummers

Mathew Knowles, de vader van Beyoncé en voormalig manager van Destiny’s Child, deelde het nieuws op 22 juli bij SiriusXM’s Page Six Radio. ‘We staan op het punt een hele reeks nieuwe remixes uit te brengen, waarvan sommige nog nooit eerder te horen zijn geweest’, vertelde hij. Volgens Mathew gaat het om verschillende soorten bewerkingen. ‘We hebben meerdere remixes die nooit zijn uitgebracht en die gaan we binnenkort delen’, legde hij uit. ‘Op sommige nummers zijn gastrappers te horen, maar de stemmen van de meiden staan centraal. Er zijn dansremixes, maar ook meer traditionele urbanversies.’

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Missy Elliott te horen op remix

De voormalig manager onthulde ook alvast de naam van een gastartiest. ‘Missy Elliott. Zij is op een van de nummers te horen’, zei hij. Daarna besloot hij niet meer details prijs te geven. ‘Ik kan maar beter stoppen.’ De nieuwe muziek wordt de eerste release van Destiny’s Child sinds Destiny Fulfilled uit 2004. De groep bestond aanvankelijk uit Beyoncé, Kelly Rowland, LaTavia Roberson en LeToya Luckett. In 2000 werden Roberson en Luckett vervangen door Michelle Williams en Farrah Franklin. Franklin vertrok enkele maanden later, waarna Destiny’s Child verderging als trio.

Eerste release in ruim twintig jaar

Destiny’s Child groeide eind jaren negentig en begin jaren nul uit tot een van de succesvolste meidengroepen ter wereld. De groep scoorde grote hits met nummers als onder meer Say My Name en Bills, Bills, Bills. In 2005 maakten Beyoncé, Kelly en Michelle bekend dat zij ieder hun eigen weg zouden gaan. ‘Na veel gesprekken en diep nadenken beseften we dat deze tour ons de kans geeft om Destiny’s Child op een hoogtepunt af te sluiten’, verklaarde de groep destijds. ‘We doen dat verenigd in onze vriendschap en met enorme dankbaarheid voor onze muziek, onze fans en elkaar.’

Destiny’s Child bleef samen optreden

Na het afscheid kwam Destiny’s Child nog verschillende keren samen. Kelly en Michelle verschenen in 2013 tijdens Beyoncé’s optreden bij de Super Bowl Halftime Show en stonden in 2018 opnieuw met haar op het podium tijdens Coachella. Ook tijdens de afsluitende show van de Cowboy Carter-tour in Las Vegas in 2025 zongen de drie samen. Ze brachten toen onder meer de nummers Energy en Bootylicious ten gehore.

Jubilea voor bekende albums

De aankondiging volgt kort nadat Destiny’s Child meerdere belangrijke albums herdacht. Beyoncé stond op 25 april stil bij het 25-jarig bestaan van Survivor. ‘Aan mijn zielsverwanten: ik dank God voor jullie allebei’, schreef ze op Instagram. ‘Het is een eer om samen met jullie zingend door het leven te gaan.’ Op 14 juli vierde de groep ook de verjaardag van het album The Writing’s on the Wall uit 1999. ‘De bewijzen zijn bewaard gebleven. De regels zijn geschreven. De klassiekers zijn gemaakt’, schreef Destiny’s Child bij de albumhoes. Fans kunnen nu opnieuw aftellen, want volgens Mathew verschijnt de nieuwe muziek binnen dertig dagen.