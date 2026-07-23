Joyce eerlijk over B&B Vol Liefde, haar huwelijk en de afstand

Tekst: Redactie Weekend

B&B Vol Liefde is weer begonnen. Twee jaar geleden ontmoette Joyce daar Albert, nu haar man.

Ondanks dat succes kijkt Joyce haar B&B Vol Liefde-afleveringen niet terug. ‘Omdat ik best wel ben geframed. Dat doet me geen pijn en ik zit er niet mee, maar ik ben er niet trots op. Er staat daar een heel andere persoon dan wie ik ben. Om maar iets te noemen: ik ben niet alleen yogadocent. Ik heb een universitaire studie gedaan, die yogalessen waren bijzaak. Als tip aan andere B&B-kandidaten zou ik iedereen willen zeggen: sta sterk in je schoenen en blijf bij jezelf.’

Toch doorgegaan met Albert

Joyce vertelde eerder aan Weekend dat ze niet wist of ze wel door zou gaan met Albert omdat het hen van buitenaf niet makkelijk werd gemaakt. Toch pakte ze door. ’We hebben een zielsconnectie, dat heb ik nooit eerder meegemaakt. Albert en ik voelen elkaar zelfs van een afstand aan. Ook hebben we altijd heel veel lol, zijn we avontuurlijk ingesteld en hebben we dezelfde energie. Albert laat me vliegen, ook door de manier waarop hij naar me kijkt.’

Hoe leven Albert en Joyce nu samen?

Op huwelijksreis zijn ze nog niet geweest, maar de plannen liggen er. Voor nu heeft Joyce nog steeds haar eigen plekje in Rijswijk. En Albert heeft een huis in Zutphen, vanwege de zorg voor zijn twee kinderen. ‘In het begin ging ik continu met hem mee, week op, week af, van Spanje naar Nederland. Maar op een gegeven was dat echt niet meer te doen. Hoe Albert dit al vijf jaar lang doet, weet ik niet. Ik vind het heel bijzonder. Dus ik zie hem nu ongeveer de helft van de maand. We kijken wel uit naar een gezamenlijke plek in Nederland, die onze thuisbasis zal worden.’

Lees meer van ons gesprek met Joyce in Weekend 30, vanaf 22 juli in de winkels en hier online te bestellen.

Over het huwelijk: