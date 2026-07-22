Boer Ayoub over zijn burn-out: ‘Ik voelde een soort eenzaamheid’

Tekst: Redactie Weekend

Boer Ayoub is druk met zijn Marokkaanse boerderijdroom. Maar nog geen anderhalf jaar geleden zat hij in een burn-out, vertelt hij nu. ‘Ik deed te veel tegelijk, zonder af en toe een stapje terug te nemen en met mezelf te praten. Mezelf coachen met: gaat het nog wel goed, ben je oké?’

Boer Ayoub staat bekend als de eerste Marokkaanse boer van Nederland. ‘Ik ben het onderhand gewend en vind het leuk. Ook om af en toe door tv-programma’s te worden gevraagd. Het lijkt me nog leuk om Expeditie Robinson een keer te doen, dertig dagen op een onbewoond eiland met een groepje. Ik ben benieuwd hoever ik ga komen. Of het programma Maestro, om te ontdekken: zwaai je zomaar met dat stokje of zit daar een hele gedachtegang achter?’

Anderhalf jaar geleden

Ayoub vertelt ook: ‘Anderhalf jaar geleden zat ik in een burn-out. Dat was een periode van een half jaar waarin ik dacht: wat ben ik allemaal aan het doen, waar ben ik mee bezig? Ik werkte zó hard, was overal en nergens, maar nog steeds op dezelfde plek. Ik dacht: ik zet geen stap vooruit in het leven, waarna ik blokkeerde.’ Hij voelde toen een soort eenzaamheid, vertelt de boer. ‘Ik deed té veel tegelijkertijd, zonder af en toe even een stapje terug te nemen en met mezelf te praten. Als een soort van jezelf te coachen met: gaat het nog wel goed, ben je oké? Je moet altijd met mensen blijven communiceren, dat is heel belangrijk. Maar dat is iets wat ik heb moeten leren.’

Geholpen door manager en vriend

Zijn manager en een vriend, die nu in Marokko woont, praatten hem uit de burn-out. ‘Dat zijn echt de mensen in mijn leven geweest waardoor ik weer vooruit kon gaan.’ Zijn ouders dus niet. ‘Nee, niet echt. Ze begrijpen niet in wat voor soort leven ik zit. Zij denken: je gaat naar de boerderij, je komt terug, en that’s it. Maar er komt heel veel meer bij kijken. Je wordt gezien, komt op televisie, hebt lange draaidagen. Je moet heel de tijd aanstaan. Wanneer heb je dan tijd voor jezelf? Als ik met mijn vader wil praten hierover, zegt hij altijd: “Je krijgt toch betaald?” Haha! Ja, maar het is nu wel een ander leven! Ik ga niet altijd heel goed op te veel verandering.’

Geen gas terugnemen

Toch zorgt de burn-out er niet voor dat boer Ayoub gas terugneemt in Marokko, waar hij aan zijn boerderijdroom werkt. ‘In Nederland neem je je eigen eten en drinken mee, pak je twee keer pauze en daarna ga je naar huis. In Marokko is het: ze komen zo laat mogelijk, jij moet het eten voor hen faciliteren en het gaat allemaal zó langzaam. En dat terwijl het in één dag klaar kan zijn. Ik ben iemand die dan zelf zijn handen uit de mouwen steekt, zodat het sneller gaat. Maar ik merk dat ze dat eigenlijk niet zo leuk vinden, haha!’ Het zorgt er niet voor dat Ayoub zich aanpast. Integendeel: ‘Zij moeten het gas opvoeren. In Nederland is “snel, snel en klaar” de norm en dat wil ik behouden voor daar. Ik ken het ook niet anders.’

Lees ons hele gesprek met boer Ayoub in Weekend editie 30, vanaf 22 juli in de winkels en hier online te bestellen.