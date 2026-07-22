Modellenscout Daniel Siad, met banden met Jeffrey Epstein, dood aangetroffen bij Parijs

Tekst: Redactie Weekend

Een modellenscout die banden onderhield met Jeffrey Epstein is dood aangetroffen in zijn woning in de Parijse voorstad Colombes. De 69-jarige Daniel Siad was in Frankrijk onderwerp van een onderzoek naar zijn mogelijke rol bij de mensenhandel en het misbruik van vrouwen door de veroordeelde zedendelinquent.

Daniel Siad zou nog door onderzoekers worden ondervraagd, maar dat verhoor had nog niet plaatsgevonden. De exacte doodsoorzaak is niet vastgesteld. Volgens Le Parisien overleed de recruiter aan een hartstilstand.

Onderzoek naar doodsoorzaak

Het parket van Nanterre heeft een onderzoek ingesteld naar de omstandigheden rond het overlijden. ‘Een onderzoek naar de doodsoorzaak is maandagavond geopend na de vondst van het lichaam van de heer Daniel Siad in een huis dat hij bewoonde in Colombes’, verklaarden Franse officieren van justitie tegenover The Sun. De autoriteiten hebben laten weten dat er een autopsie zal worden uitgevoerd.

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| Daniel Siad, soupçonné d’avoir servi de rabatteur au pédocriminel Jeffrey Epstein, a été à son domicile. Les causes de son décès ne sont, pour l’heure, pas connues. (Le Parisien) pic.twitter.com/fJWtqGqi1s — AlertesInfos (@AlertesInfos) July 22, 2026

Duizenden keren genoemd in dossiers

De naam van Daniel kwam 2090 keer voor in de meest recente Epstein-dossiers, die in januari door het Amerikaanse ministerie van Justitie werden vrijgegeven. Uit de documenten bleek dat de recruiter zijn zoektocht naar vrouwen vergeleek met vissen. Hij schreef in 2014 aan Epstein: ‘In deze drukte voel ik me soms als een visser; soms vang ik snel iets, soms helemaal niets.’ Daniel zou van eind jaren 2000 tot 2017 kandidaten hebben gezocht in onder meer Polen, Tsjechië, Zuid-Afrika, Marokko, Cuba en Frankrijk.

Daniel erkende dat hij Jeffrey Epstein kende en jonge vrouwen met hem in contact bracht, maar ontkende iedere vorm van wangedrag. Hij verklaarde dat Epstein zich tegenover hem presenteerde als casting director voor Victoria’s Secret. ‘Ik vertrouw hem, ik geloof hem. Deze man is een professional – hij heeft iemand nodig. Hij weet dat ik goede connecties heb. Als ik de juiste persoon vind die hem kan helpen, voel ik me vereerd’, zei de recruiter tegen CNN. Over zijn bezoeken aan Epsteins appartement aan Avenue Foch verklaarde hij: ‘Elke keer presenteerde ik hem modellen en nam ik die mee. Ik had alleen professionele contacten met hem. Ik ken zijn privéleven niet.’

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Daniel #Siad s’est exprimé il y a quelques heures via le compte @thilely qu’il gère.



Il précise sa relation avec Jeffrey Epstein, affirmant avoir été scout et non rabatteur, et qualifie #Epstein et Jean-Luc #Brunel de crapules.



Une prise de parole qui intervient alors que… pic.twitter.com/bNozEGiwPw — (@icem2) February 10, 2026

Beschuldigingen tegen recruiter

Vijf vrouwen beschuldigden Daniel van verkrachting en aanranding. Het Zweedse model Ebba Karlsson stelde dat zij in 1990 werd verkracht nadat de recruiter haar zou hebben bedreigd. In 2022 vertelde een Franse vrouw aan de politie dat zij door Epstein was misleid nadat ze via Daniel aan hem zou zijn voorgesteld. Epstein overleed in 2019 in de gevangenis, waar hij zijn proces wegens mensenhandel afwachtte.

Over de Epstein files:

Bron: The Sun