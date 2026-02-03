Prins Laurent

Prins Laurent wijst Jeffrey Epstein af: ‘Ik weigerde resoluut’

Tekst: Denise Delgado

03/02/2026

Prins Laurent zegt dat hij benaderingen van Jeffrey Epstein destijds heeft afgewezen. In een reactie aan persbureau Belga benadrukt de broer van de Belgische koning dat hij nooit bij bijeenkomsten aanwezig was waar Epstein en zijn entourage waren. Aanleiding is een bericht van ‘Het Laatste Nieuws’ dat Laurents naam in Epsteins adresboek zou staan.

Ouders niet te koop

Laurent stelt dat Epstein hem meerdere keren aansprak tijdens zijn stages bij de Verenigde Naties en bij een grote bank in New York. ‘Hij kwam met vragen waarop ik consequent “nee” antwoordde,’ schrijft de prins. Epstein zou via Laurent ook in contact hebben willen komen met diens ouders. ‘Hij wilde hen voorstellen aan zijn miljardairsvrienden, maar ik zei hem dat mijn ouders niet te koop waren.’

Lees ook: Prins Laurent erkent na 25 jaar zoon met zangeres Wendy Van Wanten

Volgens Laurent probeerde Epstein bovendien via hem ingangen te vinden bij Europese scholen en universiteiten, met het plan om daar economie te doceren, bij voorkeur op universiteiten met vrouwelijke studenten. Ook daar werkte Laurent niet aan mee. Later zou Epstein hem hebben gevraagd om mee te stappen in een project rond milieu. ‘Het was duidelijk bedoeld om corruptie te plegen,’ aldus Laurent, die zegt het voorstel opnieuw resoluut te hebben geweigerd.

Lees ook: Pleegouders prins Laurent spreken voor het eerst

De prins voegt eraan toe dat hij in 2012 ook een uitnodiging kreeg voor een diner in Parijs, waar volgens Epstein een staatshoofd en welgestelde, invloedrijke mannen aanwezig zouden zijn. Laurent zegt ook die uitnodiging te hebben afgeslagen, omdat hij niets moest hebben van opzichtig vertoon van rijkdom en Epstein niet nodig had om met staatshoofden in contact te komen. Volgens de Belgische prins reageerde Epstein daarop geïrriteerd en zei hij dat bijna niemand zulke uitnodigingen afsloeg.

Buitenechtelijke zoon

Een paar maanden geleden haalde de prins ook al volop het nieuws toen hij erkende de biologische vader te zijn van Clément Vandenkerckhove (25), de zoon van de Vlaamse zangeres Wendy Van Wanten (Iris Vandenkerckhove). Laurent bevestigde dat destijds in een verklaring aan persbureau Belga.

Bekijk ook:

BEELD: ANP

LEES OOK

Proces Marius Borg Høiby gaat door ondanks nieuwe arrestatie
Kroonprinses Mette-Marit over contact met Jeffrey Epstein: ‘Foute inschatting’
Koninklijk bezoek voor Maestro-Jamai: ‘De winnaar en de peetoom’
Máxima en Willem-Alexander 24 jaar getrouwd en nog steeds een powerkoppel
Lees meer Royalty

Uit andere media

Party Horoscoop

Horoscoop: dit brengt week 6 met zich mee

Deze horoscoop komt uit Party editie 6.
Weekend Us Entertainment Film Ampas Governors Awards Show Tom Cruise

Tom Cruise vertrekt uit Londense penthouse na gewapende overval

Een plotseling vertrek voor Tom Cruise. De acteur (63) heeft zijn penthouse in het chique Knightsbridge verlaten vanwege veiligheidszorgen. Britse media melden dat zijn vertrek volgde op een gewapende overval op een nabijgelegen Rolex-winkel.
Vriendin Makelaar Mandy

Makelaar Mandy: ‘Ik vraag me af of het single zijn me te lang begint te duren’

Mandy (33) is single en werkt als makelaar in een middelgrote stad. Haar liefdesleven is allesbehalve rustig: ze is verliefd op haar biseksuele, getrouwde buurman Tijn, heeft een crush op collega Maureen én onderhoudt in het geheim een seksuele relatie met een bekende Nederlander.
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise