Prins Laurent erkent na 25 jaar zoon met zangeres Wendy Van Wanten

Tekst: Denise Delgado

09/09/2025

Schokkend nieuws vanuit het Belgische koningshuis: de Belgische prins Laurent heeft officieel erkend dat hij de vader is van Clement Vandenkerckhove. Clement is de 25-jarige zoon van zangeres Iris Vandenkerckhove, beter bekend als Wendy Van Wanten.

Biologische vader

“Met dit bericht erken ik de biologische vader te zijn van Clement Vandenkerckhove. De afgelopen jaren hebben wij hierover open en eerlijk gesproken,” laat Laurent weten. Volgens hem is de verklaring ‘het resultaat van gezamenlijk overleg’ en gebaseerd op ‘begrip en respect voor de betrokkenen’.

Clement werd geboren voordat Laurent zich verloofde met prinses Claire. Het Belgische hof reageert niet op de bekendmaking. Belgische media noemen de erkenning onverwacht en wijzen erop dat Clement in 2021 in het tv-programma Het Huis nog ontkende dat Laurent zijn vader was.

Documentaire

Volgens HLN is vanavond een documentaire te zien op VTM waarin Clement en Wendy voor het eerst hun verhaal delen. Clement vertelt daarin openlijk wie zijn vader is en doet dat voor het eerst op televisie. “Ik wil normaal door het leven kunnen gaan en niet de hele tijd moeten horen: ‘Weet je eigenlijk wel wie je vader is?’, ‘Is hij al dood?’. Ik wil dat dat van mij af is. Ik wil gewoon met mijn pa een pint gaan drinken.”

Belgium Royals Prince Laurent Acknowledgment Of Son Clement
Clement en zijn moeder Wendy van Wanten

Prinses Delphine

Opmerkelijk is dat Laurent hiermee in de voetsporen treedt van zijn vader, de gepensioneerde koning Albert, die ook een buitenechtelijk kind heeft: prinses Delphine. Zij mag zich sinds 2020 prinses noemen.

De tweedelige documentaire Clément, zoon van… is exclusief te zien op dinsdag 9 september en donderdag 18 september bij VTM en via VTM GO.

