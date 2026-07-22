Om deze reden gingen prins William en prinses Catherine ooit uit elkaar

Tekst: Lisa Manche

Prins William en zijn vrouw Catherine zijn al ruim vijftien jaar getrouwd. Nog altijd lijken de twee hartstikke verliefd te zijn, maar dat is ook weleens anders geweest. De prins en prinses van Wales gingen ooit uit elkaar.

Eerste periode

William en Catherine leerden elkaar tijdens hun studie kennen op de St. Andrews Universiteit. De twee waren eerst goed bevriend, maar die vriendschap sloeg in 2022 al snel om in verliefdheid, waarna de twee een relatie kregen. In 2005 studeerden ze allebei af en verhuisden ze naar andere delen van het land. William ging het leger in en Catherine startte bij haar familiebedrijf. En hoewel hun levens flink uit elkaar lagen, bleven de twee samen.

Uit elkaar

Toch kwam in 2007 een einde aan de relatie tussen de prins en Catherine. Volgens Britse media speelden een aantal factoren een rol. Zo lag hun relatie onder een vergrootglas en werd met name Catherine veel gevolgd door fotografen. Dit zorgde voor veel druk. Daarnaast zou Williams militaire carrière invloed hebben gehad. De prins was na zijn opleiding aan de militaire academie van Sandhurst begonnen aan zijn loopbaan binnen het leger, waardoor hij regelmatig langere tijd weg was. De afstand en drukte zouden ervoor hebben gezorgd dat het stel uit elkaar groeide.

‘We waren nog erg jong. We waren op zoek naar onszelf en verschilden van karakter. We moesten onze eigen weg nog vinden’, vertelde de prins in het verlovingsinterview in 2010 over de tijdelijke breuk.

Telefonisch beëindigd

In een biografie over het leven van Catherine schrijft auteur Robert Jobson dat prins William de relatie telefonisch verbrak. ‘Hij vertelde haar dat ze allebei ‘wat ruimte’ nodig hadden om ‘hun eigen weg te vinden’, en dat hij haar geen huwelijk kon beloven. In een emotioneel beladen gesprek van een half uur erkenden ze allebei dat ze ‘op een andere golflengte’ zaten. Het was een enorme klap voor Catherine, die zich dubbel teleurgesteld voelde omdat ze aan de telefoon was gedumpt. Hoewel het niet de eerste keer was dat William een punt achter hun relatie zette, voelde het definitief.’

Opnieuw samen

Lang duurde de breuk uiteindelijk niet. Enkele maanden later kwamen William en Catherine weer bij elkaar. De twee verschenen opnieuw samen in het openbaar en bouwden verder aan hun relatie. In 2010 maakte het paar hun verloving bekend, waarna in april 2011 hun sprookjesachtige huwelijk volgde in Westminster Abbey.