Jan Smit koopt huis voor ex-vrouw Liza

Tekst: Lisa Manche

Jan Smit en zijn ex Liza zijn nu officieel gescheiden, maar de twee zullen elkaar nog vaak zien. Niet alleen vanwege hun kinderen, maar ook omdat ze nu buren worden. Jan heeft namelijk een woning voor Liza gekocht, vlak bij zijn eigen villa. Dat meldt De Telegraaf.

Nieuwe woning

De nieuwe woning van Liza is wel een stuk kleiner dan de ruime villa in Volendam waar het gezin jarenlang gewoond heeft. Het huis heeft een woonoppervlak van 102 vierkante meter en beschikt over vier slaapkamers, een voor- en achtertuin en een vrijstaand bijgebouw in de tuin. De woning zou zo’n 450.000 euro hebben gekost. Jan woont inmiddels weer in de oude villa in Volendam, nadat hij een periode in Broek in Waterland woonde.

Einde van het huwelijk

Jan en Liza zijn al een aantal maanden uit elkaar, maar de scheiding is pas net rond. Uit rechtbankstukken blijkt dat de rechtbank in Den Haag het huwelijk op 16 juni heeft ontbonden en op 1 juli werd de scheiding officieel ingeschreven. Daarmee kwam na vijftien jaar een einde aan het huwelijk van het stel.

Makkelijk voor de kinderen

De zanger en zijn ex-vrouw hebben samen twee kinderen en Liza heeft nog een kind uit een eerdere relatie. De keuze om dicht bij elkaar te wonen is in elk geval handig voor de kinderen, want zo kunnen ze makkelijk heen en weer reizen naar beide ouders.