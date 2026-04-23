Lale Gül staat open voor date met Jan Smit, maar hij moet haar vragen

Tekst: Evelien Berkemeijer

Lale Gül heeft bij RTL Boulevard nog eens gereageerd op de kwijlende emoji die Jan Smit plaatste onder een story van haar op Instagram.

Volgens Lale Gül is er na die reactie niets meer gebeurd. Ze benadrukt dat de ophef volgens haar groter is gemaakt dan nodig en dat het contact onschuldig was. Toch sluit ze niet uit dat er ooit een date met Jan Smit van kan komen.

Kwijlende emoji blijft zonder vervolg

Op de vraag of de ‘hitsige’ reactie van Jan op haar Instagram Story nog een vervolg heeft gekregen, maakt Lale duidelijk dat dat niet zo is. ‘Daar is het gewoon bij gebleven. Het is ook verder helemaal niks. Het was gewoon heel onschuldig.’

Hoewel Lale en Jan elkaar al langer volgen op Instagram, vindt ze dat er te veel over de situatie is gespeculeerd. Volgens haar is er ‘een heel verhaal bij verzonnen’. Toch houdt ze de deur op een kier: ‘Ik sta wel open hoor, maar dat moet hij vooral beslissen.’

Traditionele opvatting

Lale zegt erbij dat zij zelf niet degene zal zijn die de eerste stap zet. ‘Ik ben nog wel traditioneel dat ik niet een man op date ga vragen. Ik ben de vrouw, dus als de man wil, dan moet hij maar achter mij aangaan.’ Daarmee ligt de bal, als het aan haar ligt, bij Jan.