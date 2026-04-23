Wat gebeurt er als een bruiloft op het laatste moment niet doorgaat in Married at First Sight?

Tekst: Evelien Berkemeijer

Tien seizoenen lang was Mariëlle Jongmans een vast gezicht in Married at First Sight, maar ook nu ze is gestopt volgt ze het programma nog altijd op de voet. Het gloednieuwe seizoen is haar dan ook niet ontgaan, zeker niet nadat Sandra vlak voor de ceremonie alsnog afhaakte.

Daarmee schreef Married At First Sight Nederland geschiedenis. Nooit eerder werd een jawoord geweigerd op de dag van de bruiloft. Sandra trok op het laatste moment de stekker eruit, waardoor Rob alleen bij het altaar achterbleef. Er was dus juridisch geen sprake van een huwelijk. Mariëlle legt meer over de gevolgen uit aan Veronica Superguide.

Sandra zei op het laatste moment nee

Volgens Mariëlle was de beslissing van Sandra niet lichtzinnig. Eerder vertelde ze daar al over aan Veronica Superguide: ‘Rob was gewoon niet haar type’. Ook zei Mariëlle: ‘Het lijkt nu alsof zij voortijdig stopt, en dat is in theorie ook zo, maar persoonlijk vind ik dat ze een goede, weloverwogen keuze heeft gemaakt.’

Tekst gaat verder onder video.

Dit gebeurt er met de trouwakte

Mariëlle legt uit dat alles wat vooraf al in gang is gezet, op dat moment komt te vervallen. ‘Alles wat op voorhand is voorbereid, zoals de trouwakte, komt dan te vervallen’, zegt Mariëlle. ‘De akte wordt niet in het archief opgenomen en niet geactiveerd.’

Ook een nee heeft hetzelfde effect

Of iemand nu nog voor de officiële vraag afhaakt of pas op het beslissende moment nee zegt, dat maakt volgens Mariëlle wettelijk niets uit. ‘Het huwelijk is dan gewoonweg niet voltrokken, dus op papier is er geen huwelijk.’ Daarmee is duidelijk dat een afgebroken ceremonie in Married at First Sight juridisch simpelweg betekent dat het huwelijk nooit heeft bestaan.