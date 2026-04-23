Darrell Sheets, van Storage Wars, overleden op 67-jarige leeftijd

Tekst: Evelien Berkemeijer

Darrell Sheets, bekend van het realityprogramma Storage Wars, is woensdag overleden in Lake Havasu City, Arizona. Hij werd 67 jaar.

Darrell Sheets was in 163 afleveringen van de populaire A&E-serie te zien en groeide daarmee uit tot een bekend gezicht voor kijkers van het programma. In Storage Wars nemen teams van kopers het tegen elkaar op om de meest waardevolle buit te verzamelen uit de inhoud van opslagruimtes die worden geveild. Ook was hij te zien in The Tonight Show With Jay Leno en in de show van Raechel Ray.

Trigger warning: dit artikel gaat over suïcide.

Onderzoek naar overlijden

Volgens de politie van Lake Havasu City lijkt Sheets te zijn overleden aan een zelf toegebrachte schotwond in het hoofd. In een persbericht meldde de politie: ‘Op 22 april 2026, rond 02:00 uur, werden agenten van de politie van Lake Havasu City naar een woning in de 1500-blok van Chandler Drive gestuurd naar aanleiding van een melding van een overleden persoon. Bij aankomst troffen de agenten een man aan met wat een zelf toegebrachte schotwond in het hoofd leek te zijn. De man werd ter plaatse dood verklaard en de recherche van de politie van Lake Havasu City werd op de hoogte gesteld en kwam ter plaatse om het onderzoek over te nemen.’

Familie op de hoogte gesteld

De autoriteiten laten weten dat het onderzoek nog loopt. ‘Het lichaam is uiteindelijk overgedragen aan het bureau van de lijkschouwer van Mohave County voor verder onderzoek. Het slachtoffer is geïdentificeerd als Darrell Sheets, een 67-jarige inwoner van Lake Havasu City, en zijn familie is op de hoogte gesteld. Het incident wordt nog steeds onderzocht en er zal meer informatie worden vrijgegeven zodra deze beschikbaar is’, aldus het persbericht.

Bekend tv-gezicht

Sheets was van 2010 tot 2023 verbonden aan Storage Wars, een van de langstlopende realityprogramma’s van A&E. In 2019 kreeg hij een hartaanval. Daarna vestigde hij zich in Arizona, waar hij een antiekwinkel runde onder de naam Havasu Show Me Your Junk.

Bron: Variety