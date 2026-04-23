Russell Brand geeft toe: als 30-jarige met een 16-jarige naar bed

Tekst: Evelien Berkemeijer

Russell Brand heeft in The Megyn Kelly Show erkend dat hij op zijn 30e met een 16-jarige heeft geslapen. Daarbij noemde hij dat zelf ‘uitbuitend’.

De Britse acteur en presentator wees erop dat de wettelijke leeftijd voor seksuele meerderjarigheid in het Verenigd Koninkrijk 16 jaar is. Tegelijk gaf Russell Brand toe dat er sprake was van een groot machtsverschil. Ook zei hij dat hij in die periode egoïstisch handelde en nauwelijks oog had voor de gevolgen voor anderen.

Lees ook: Russell Brand ontkent: ‘Ik ben geen verkrachter’

Kritische bekentenis

‘Dankjewel, Megyn Kelly, dat je me de ruimte geeft om in het bijzonder je woede te uiten, die volkomen terecht en begrijpelijk is,’ zei Russell Brand. ‘Het is een feit dat in Europa en in het Verenigd Koninkrijk, waar ik vandaan kom, de wettelijke leeftijd voor seksuele meerderjarigheid 16 is. Ik heb inderdaad met een 16-jarige geslapen toen ik 30 was, maar toen ik 30 was, was ik een heel ander persoon. Ik was veel jonger en een onvolwassen 30-jarige.’

Machtsverschil

Russell stond in het interview ook stil bij de ongelijke verhouding tussen hemzelf en de jonge vrouw. ‘Seks met wederzijds goedvinden, met verschillende mensen, wanneer er een groot machtsverschil is, zoals wanneer je een beroemde man bent met de aantrekkingskracht die ik destijds op vrouwen had, is naar mijn mening uitbuiting. Ik denk dat het uitbuitend is. Ik erken dat mijn seksueel gedrag in het verleden egoïstisch was en dat ik onvoldoende, eigenlijk nauwelijks, rekening heb gehouden met de gevolgen van die seks voor anderen.’

Aanklachten en uitstel proces

In april 2025 werd Brand aangeklaagd voor verkrachting, aanranding en seksueel misbruik van vier verschillende vrouwen in vermeende incidenten tussen 1999 en 2005. In december van datzelfde jaar volgden nog aanklachten voor verkrachting en seksueel misbruik van twee andere vrouwen, in zaken die zich volgens de beschuldigingen in 2009 hebben afgespeeld. Brand heeft zich onschuldig verklaard aan alle aanklachten. Hij zou oorspronkelijk vanaf 16 juni terechtstaan in de Southwark Crown Court in Londen, maar vorige maand werd de rechtszaak uitgesteld tot 12 oktober.

