Freek Rikkerink beleeft meditatieretreat in Denver: ‘Mega inspirerende week gehad’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Freek Rikkerink heeft in de Verenigde Staten een meditatieretreat gevolgd. De zanger van Suzan en Freek deelt op Instagram beelden van zijn verblijf in Denver, waar hij onder meer met 1.800 anderen mediteerde bij zonsopkomst.

Volgens Freek Rikkerink is mediteren inmiddels een vast onderdeel van zijn dag geworden. De Suzan en Freek-artiest verdiepte zich het afgelopen jaar in het werk van Dr Joe Dispenza en wilde graag eens een retreat van dichtbij meemaken. Na eerder niet weg te willen bij Sef en Suzan, lukte het nu wel om die wens af te vinken.

Meditatie bij zonsopkomst

Bij de gedeelde beelden schrijft Freek: ‘En zo stond ik ineens om 6 uur ’s ochtends, bij zonsopkomst, in Denver (USA) tussen 1.800 anderen op een grasveld te mediteren. Moet soms ook nog ff wennen aan mezelf hoor’. Daarmee geeft hij zijn volgers een inkijkje in een week die voor hem duidelijk veel indruk heeft gemaakt.

Verdieping in Dr Joe Dispenza

De zanger vertelt dat hij via zijn volgers in aanraking kwam met Dr Joe Dispenza. ‘Mega inspirerende week gehad in Amerika. Afgelopen jaar werd ik in mijn zoektocht door velen van jullie gewezen op Dr Joe Dispenza (thanks daarvoor nog). Binnen no-time alle boeken verslonden, en inmiddels is mediteren een vast onderdeel van m’n dag geworden, om uit m’n hoofd en wat meer bij m’n gevoel te komen.’

Weer opgeladen naar huis

Een week weggaan vond Freek eerder nog lastig, maar inmiddels voelde het goed om toch te vertrekken. Tijdens het retreat deed hij veel meditaties, waarvan de langste vijf uur duurde. Ook leerde hij meer over de samenwerking tussen lichaam en brein. ‘En nu weer lekker thuis, opgeladen en met frisse energie, bij m’n lieve fam.’