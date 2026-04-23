Band tussen Astrid Holleeder en dochter Miljuschka stond zwaar onder druk

De band tussen Astrid Holleeder en haar dochter Miljuschka heeft lange tijd zwaar onder druk gestaan door de dreiging waarmee ze leven.

Aan VROUW vertelt Astrid Holleeder dat moeder en dochter daardoor lijnrecht tegenover elkaar kwamen te staan. Inmiddels proberen de twee hun relatie weer voorzichtig op te bouwen. Astrid blikt terug op een periode vol spanning, frustratie en onuitgesproken pijn.

Dreiging drukte zwaar op hun band

Volgens Astrid ontstonden de spanningen door de bedreigingen waarmee zij en Miljuschka te maken hebben. Astrids broer Willem Holleeder is uit op wraak na haar belastende verklaringen en het boek dat zij over hem schreef. Daardoor sloeg de bezorgdheid van Astrid door. Ze vertelt: ‘Toen het dreigingsniveau toenam, werd ik een overbezorgde moeder. Ik ging haar bijvoorbeeld in mijn gepantserde wagen volgen om er zeker van te zijn dat haar niks overkwam. Als ze haar auto geparkeerd had, controleerde ik of er geen tracker of bom onder geplaatst was.’

Miljuschka verzette zich tegen de controle

Die voortdurende controle viel bij Miljuschka slecht. Astrid begreep dat haar dochter moeite had met de risico’s die zij zelf nam en met de constante herinnering aan de situatie. Daarover zegt Astrid: ‘Want ik bracht mezelf daarmee ook in gevaar en dat wilde ze niet op haar geweten hebben.’ Ook wilde Miljuschka volgens haar moeder zelf de regie houden over haar leven. ‘Het herinnerde haar continu aan de situatie, terwijl zij ook gewoon haar leven wilde leven. Ik nam verantwoordelijkheid voor haar leven en zij zei elke keer: ‘Ik kan die verantwoordelijkheid zelf aan, mam. Ik ben volwassen. Ik kan prima voor mezelf zorgen.”

Een slopend proces van verwijdering

Terugkijkend ziet Astrid in waar de frustratie van Miljuschka vandaan kwam. ‘Ik behandelde haar als een kind, terwijl ze bijna veertig was.’ Volgens Astrid raakten moeder en dochter daarna heel geleidelijk verder van elkaar verwijderd. Ze omschrijft dat als ‘een slopend proces’ en zegt: ‘Dingen blijven vervolgens onuitgesproken, je gaat langs elkaar en de pijn heen leven. Er was alleen maar spanning.’

Band wordt weer opgebouwd

Ondanks die moeilijke periode is er inmiddels weer ruimte ontstaan om de relatie te herstellen. Astrid vertelt dat zij en Miljuschka nu bezig zijn hun band opnieuw op te bouwen. Daarmee lijkt er voorzichtig wat lucht te komen na een lange tijd waarin dreiging en frustratie hun moeder-dochterband bepaalden.