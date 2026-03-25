Isa Hoes had geheime ontmoeting met Astrid Holleeder vóór boek uitkwam

Tekst: Evelien Berkemeijer

Isa Hoes heeft ooit in het diepste geheim met Astrid Holleeder afgesproken, nog voordat haar boek in de winkels lag.

In de podcast van Marc-Marie en haarzelf vertelt Isa Hoes dat zij het boek van Astrid Holleeder niet alleen heeft ingesproken, maar er ook al over sprak op live televisie voordat het verscheen. De actrice kreeg daarvoor een opvallend verzoek vanuit Humberto. Ook bleek dat Astrid zelf had gevraagd of Isa namens haar in het programma wilde aanschuiven.

Geheim verzoek van Humberto

Isa vertelt hoe alles begon: ‘Ik werd gebeld door Humberto Tan’. De presentator vroeg of ze op een bepaalde dag iets te doen had en een avond naar het programma kon komen. Waarvoor precies, kon Humberto nog niet zeggen, maar volgens Isa zei hij: ‘Ik ga je iets opsturen, dat is heel geheim, dat moet je lezen en dan moet je maar even bellen of jij daarover wil komen praten.’ Daarna werd het boek van Astrid bezorgd, in de periode dat Holleeder nog anoniem leefde.

Spannende ontmoeting bij Isa thuis

Volgens Isa bleek Astrid te hebben gevraagd of zij voor haar wilde plaatsnemen in het programma. Daarbij mocht ze gewoon haar eigen mening geven en hoefde ze het boek niet te promoten. Voordat ze definitief ja zei, kwam Astrid ook nog een avond bij haar langs. Daarover vertelt Isa: ‘Ze heeft haar kogelvrij vest op de trap afgedaan, wist ik niet. Ik dacht wel de nacht ervoor: waarom heb ik dit eigenlijk gedaan? Waarom komt ze eigenlijk bij haar thuis? Wat eng, moeten we niet ergens anders afspreken?’ Astrid kwam uiteindelijk ook met een bodyguard, die buiten bleef.

Ontroerende reactie en bijzonder weerzien

Op de avond van de uitzending kreeg Isa via-via berichtjes, ‘want dat kon niet via haar toen’, dat het neefje van Astrid erg geraakt was. Hij zou voor het eerst hebben gehuild sinds zijn vader Cor was overleden. Dat Isa haar na al die jaren en die indrukwekkende periode onlangs weer sprak op het Boekenbal, vond ze dan ook heel bijzonder.

