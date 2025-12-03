Suzan en Freek ouders geworden van zoontje Sef

Tekst: Evelien Berkemeijer

Het is zover: het zangduo Suzan en Freek heeft woensdagochtend bekendgemaakt dat hun eerste kindje is geboren. Op sociale media delen ze het blije nieuws met een foto en een uitgebreide tekst. Het jongetje heeft de naam Sef gekregen.

In het bericht vertellen Suzan en Freek dat hun zoontje afgelopen zondagavond ter wereld kwam. Ze benadrukken hoe bijzonder dit moment voor hen is en hoeveel liefde ze voelen voor hun gezin. Ook delen ze de exacte datum en het tijdstip van de geboorte.

Blij nieuws voor Suzan en Freek

Op Instagram schrijven Suzan en Freek bij een reeks foto’s van hun pasgeboren zoon: ‘Hij is er, onze kleine jongen. Mogen we jullie voorstellen aan Sef. Afgelopen zondagavond, om elf over elf, is ons zoontje geboren. We stromen over van liefde voor Sef, voor elkaar en voor het leven. Lieve Sef, jij hoort bij ons. Sef Rikkerink Zondag 30 november 2025 23:11 uur’.

Tekst gaat verder onder post.

Felicitaties van collega’s en fans

Onder het bericht stromen de reacties in korte tijd binnen. Collega-artiesten laten weten hoe blij ze voor het kersverse gezin zijn en wensen hen alle geluk. Ook fans reageren massaal met felicitaties en hartjes, en heten Sef van harte welkom in de wereld.

Mooi bericht na pijnlijk nieuws

In mei dit jaar maakten Suzan en Freek bekend dat er bij Freek uitgezaaide longkanker is geconstateerd, zonder kans op genezing. In datzelfde bericht deelden ze dat Suzan zwanger was: ‘Aan het eind van dit jaar hopen we samen ons kindje te mogen verwelkomen’, schreven ze toen. Na maanden waarin het duo zich vooral optimistisch en positief toonde, is dat nu werkelijkheid geworden.

FOTO: ANP