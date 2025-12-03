Suzan & Freek

Suzan en Freek ouders geworden van zoontje Sef

Tekst: Evelien Berkemeijer

03/12/2025

Het is zover: het zangduo Suzan en Freek heeft woensdagochtend bekendgemaakt dat hun eerste kindje is geboren. Op sociale media delen ze het blije nieuws met een foto en een uitgebreide tekst. Het jongetje heeft de naam Sef gekregen.

In het bericht vertellen Suzan en Freek dat hun zoontje afgelopen zondagavond ter wereld kwam. Ze benadrukken hoe bijzonder dit moment voor hen is en hoeveel liefde ze voelen voor hun gezin. Ook delen ze de exacte datum en het tijdstip van de geboorte.

Blij nieuws voor Suzan en Freek

Op Instagram schrijven Suzan en Freek bij een reeks foto’s van hun pasgeboren zoon: ‘Hij is er, onze kleine jongen. Mogen we jullie voorstellen aan Sef. Afgelopen zondagavond, om elf over elf, is ons zoontje geboren. We stromen over van liefde voor Sef, voor elkaar en voor het leven. Lieve Sef, jij hoort bij ons. Sef Rikkerink Zondag 30 november 2025 23:11 uur’.

Tekst gaat verder onder post.

Felicitaties van collega’s en fans

Onder het bericht stromen de reacties in korte tijd binnen. Collega-artiesten laten weten hoe blij ze voor het kersverse gezin zijn en wensen hen alle geluk. Ook fans reageren massaal met felicitaties en hartjes, en heten Sef van harte welkom in de wereld.

Mooi bericht na pijnlijk nieuws

In mei dit jaar maakten Suzan en Freek bekend dat er bij Freek uitgezaaide longkanker is geconstateerd, zonder kans op genezing. In datzelfde bericht deelden ze dat Suzan zwanger was: ‘Aan het eind van dit jaar hopen we samen ons kindje te mogen verwelkomen’, schreven ze toen. Na maanden waarin het duo zich vooral optimistisch en positief toonde, is dat nu werkelijkheid geworden.

FOTO: ANP

Uit andere media

Weekend Jurre Geluk

Jurre Geluk durft zichzelf niet te zijn

Door een grote onzekerheid van vroeger durft Jurre Geluk nog altijd niet zichzelf te zijn. Sterker nog, hij denkt dat hij maar 30 procent zichzelf is, vertelt hij deze week in Weekend. “Ik ben met heel weinig procent begonnen.” Op de vraag of er een moment in zijn leven was waarop hij helemaal zichzelf was,…
Party Is Frank Dane de Meeuw in The Masked Singer?

Frank Dane reageert op ‘The Masked Singer’-verdenkingen

De speculaties over de identiteit van ‘De Meeuw’ in ‘The Masked Singer’ richten zich steeds nadrukkelijker op Frank Dane. De radio-dj reageerde in zijn eigen radioshow op de geruchten.
Vriendin Zelfvertrouwen

Zo leer je op je intuïtie vertrouwen

Het kleine stemmetje in je hoofd, dat engeltje op je schouder, dat zachte maar duidelijke ‘dit voelt goed’. Iedereen kent het. Intuïtie klinkt misschien mysterieus, maar het is eigenlijk iets heel menselijks. Het is je innerlijke richtingaanwijzer, een bron van wijsheid die je soms versteld doet staan van wat je diep van binnen al wist.
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

Meer van Evelien