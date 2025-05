Freek Rikkerink van Suzan & Freek heeft uitgezaaide longkanker: ‘Geen kans op genezing’

Tekst: Dunya Diercks

Freek Rikkerink (32), bekend van het succesvolle muziekduo Suzan & Freek, heeft uitgezaaide longkanker, melden de twee aangeslagen op Instagram. Ook laat Suzan weten dat ze zwanger is van hun eerste kind.

“Gisteren is onze wereld compleet op zijn kop gezet. We hebben te horen gekregen dat er bij Freek uitgezaaide longkanker is geconstateerd. Door deze uitzaaiingen is er geen kans meer op genezing”, schrijven ze. “We zijn compleet verslagen, het voelt zo oneerlijk. We zijn al 18 jaar onafscheidelijk en hebben samen nog zo veel moois om voor te leven.”

Kindje op komst

En daar komt nog iets moois bij, vervolgen ze. “Aan het eind van dit jaar hopen we samen ons kindje te mogen verwelkomen.” Suzan en Freek stoppen per direct met al hun werkzaamheden. “We gaan nog zo lang mogelijk genieten van de tijd die ons samen gegund is, ook al weten we niet hoe lang dat zal zijn.”