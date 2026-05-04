Vrouw die André Hazes op 13-jarige leeftijd ontmaagdde meldt zich: ‘Ik was 18’

André Hazes heeft in de podcast ADHAZES verteld dat hij al op 13-jarige leeftijd is ontmaagd. Volgens de zanger gebeurde dat destijds met een vrouw van negentien jaar.

Bij Shownieuws kwam André Hazes daar later op terug. De vrouw zou namelijk achttien zijn geweest, dat heeft ze zelf laten weten onder een fragment van de podcast.

Reactie onder fragment

Onder het fragment reageert inderdaad iemand die zichzelf Mar noemt. Zij schrijft: ‘Ik was 18 André’. Daarna deelt ze nog enkele details over het moment waar de zanger het over had. ‘Het stapelbed viel uiteindelijk best mee. We konden er zelfs samen op liggen. Volgens mij was het een twijfelaar of iets in die richting. Ik heb trouwens ergens op een oude Nokia zelfs nog een foto van ons samen in bed liggen.’

Boze reacties

Onder de reactie van Mar komen veel boze reacties binnen. Veel mensen vallen over het leeftijdsverschil en het feit dat André op dat moment pas dertien jaar oud was. Iemand schrijft: ‘Hoe kan je hier trots op zijn? Hij 13 jij 18’, met een misselijke emoji erbij. Een ander reageert: ‘Is dat grappig? Hij was 13! Hoe vind je zelf dat het gaat?’

André baalt achteraf

André vertelt bij Shownieuws dat hij achteraf gezien baalt van zijn jonge ontmaagding. Hij vindt dat het fragment uit de podcast volgens hem niet het hele verhaal laat zien. ‘In de snippet lijkt het van: ’13, jong, haha wat leuk!’ en in de uitzending hebben we het er wel over dat het veel te jong is en dat ik het graag anders had gezien.’