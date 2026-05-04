Gordon verkoopt horecazaak Blushing in Blaricum

Tekst: Evelien Berkemeijer

Gordon heeft zijn horecazaak Blushing in Blaricum verkocht. De zanger opende in 2024 nog een nieuwe locatie in het Gooi, maar doet daar nu alweer afstand van.

Dat laat Gordon weten in een bericht op Instagram. De zaak komt in handen van horecagroep Axivate, die onder meer restaurant Rust Wat uitbaat. Blushing sluit op 26 mei de deuren en gaat daarna verder onder een nieuwe naam.

‘Met pijn in mijn hart’

De zanger schrijft: ‘Met pijn in mijn hart, maar toch vol dankbaarheid, wil ik jullie mededelen dat ik mijn horecazaak Blushing Blaricum heb verkocht aan horecagroep Axivate, uitbaters van o.a. restaurant Rust Wat en nog zestien andere horecagelegenheden.’

Nieuwe naam voor de zaak

Volgens Gordon heeft Blushing jarenlang een sociale plek ingenomen in Blaricum en trok de zaak bezoekers van heinde en verre naar het dorp. De nieuwe uitbaters gaan verder onder de naam Bar Schutte en openen per 3 juni weer hun deuren. ‘De nieuwe uitbaters zijn echte horecatijgers, waarvan ik zeker weet dat zij deze rol opnieuw met verve zullen vervullen en kunnen voldoen aan de vraag naar ontbijt, lunch en diner.’

Focus op andere passies

De zanger wil zich nu weer meer richten op zijn andere werkzaamheden. ‘Zelf vind ik het fijn om mij weer meer te kunnen focussen op mijn andere passies, zoals zingen, reizen, radio en tv programma’s en het maken van reisvlogs via mijn socialmediakanalen.’ Wel benadrukt Gordon dat zijn horecazaken in Amsterdam gewoon geopend blijven voor bezoekers die de Blushing-koffie of de gourmetburgers van The Burgerroom niet willen missen.