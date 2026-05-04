Wie is de Mol?-winnaar Bram doneert deel van prijzengeld aan goed doel na smoes

Tekst: Lisa Manche

Na een zenuwslopende finale werd zaterdagavond bekend dat Bram Krikke de winnaar is van Wie is de Mol? 2026. Tijdens de opnames hebben de kandidaten een smoes gebruikt om te verbergen dat zij meededen aan het programma. Door die smoes heeft Bram besloten een deel van zijn prijzengeld te doneren.

Smoes tijdens opnames

Als winnaar van Wie is de Mol? heeft Bram een mooi bedrag van 13.280 euro gewonnen. Wat hij precies met het bedrag gaat doen, weet hij nog niet. Maar één ding staat vast: een deel van het prijzengeld gaat hij doneren aan SOS Kinderdorpen. Bram voelt zich namelijk schuldig tegenover het goede doel, want tijdens de opnames hebben ze de organisatie als smoes gebruikt. “Telkens als we Nederlanders tegenkwamen in Tanzania, was het van: ja, eh, kinderdorpen…’ Ik kan niet zó vaak die naam misbruiken en niks doneren”, laat Bram weten aan Shownieuws.

Donatie aan Daan

De verslaggever vraagt aan de winnaar of Mol Daan niet een beetje van zijn geld kan krijgen, maar daar gaat de winnaar niet in mee. “Nee, nee. Sterker nog: ik vind dat Daan hetzelfde bedrag ook aan mij moet betalen voor de schade. Voor therapie sowieso. Ja, ik heb enorm veel schade geleden”, grapt hij.