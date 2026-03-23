Nasrdin moest afvallershotel Wie Is De Mol? vroegtijdig verlaten door ‘ondraaglijke pijn’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Nasrdin Dchar heeft het afvallershotel van Wie Is De Mol? met hoge uitzondering vroegtijdig verlaten door hevige pijn aan zijn verstandskies.

De acteur beschrijft in Dagboek Van Een Afvaller hoe zijn Wie Is De Mol?-avontuur na zijn afvallen nog een onverwacht en pijnlijk vervolg kreeg. Daardoor eindigde Nasrdin zijn reis anders dan waarop hij had gehoopt. Let op: dit artikel bevat spoilers over de vierde afvaller van Wie Is De Mol?

Na vertrek uit Wie Is De Mol?

De derde, maar eigenlijk met de terugkomst van Eveline de tweede échte afvaller, vertelt dat hij na zijn vertrek uit het spel juist dacht weer tot rust te kunnen komen. In Dagboek Van Een Afvaller schrijft Nasrdin: ‘Na drie afleveringen was mijn avontuur voorbij. En dat was erg jammer. Maar ik was er ook wel oké mee. Eindelijk weer rustig slapen, dacht ik. Normaal gesproken ga je dan naar het afvallershotel om bij te komen, maar voor mij werd het een beproeving. Op dag vijf begon mijn verstandskies op te spelen. De pijn werd ondraaglijk.’

Advies van de tandarts

Na zijn afvallen ging Nasrdin naar de tandarts, maar een directe behandeling bleef uit. Daar kreeg hij het advies om de kies pas in Nederland te laten trekken. Hij schrijft daarover: ‘Nadat ik uit het spel lag ging ik naar tandarts en daar kreeg ik het advies om hem te laten trekken, maar: ‘Doe het als je terug in Nederland bent.’ Met een zak pijnstillers ging ik terug naar het afvallershotel, maar de pijn en de WAT ALS-gedachten werden alleen maar erger. Uiteindelijk was er maar één oplossing: naar huis’

Wie Is De Mol?-avontuur kreeg ander einde

Eenmaal thuis werd de verstandskies alsnog getrokken en knapte Nasrdin langzaam op. Ondanks het abrupte einde kijkt hij met warme gevoelens terug op zijn deelname. ‘Thuis werd de verstandskies getrokken, en langzaam knapte ik op. Mijn Wie is de Mol-avontuur eindigde niet zoals ik had gehoopt, maar de herinneringen blijven. De groep was fantastisch—ik heb zo enorm gelachen. Het was een reis om nooit te vergeten, met een groep die voor altijd een plek in mijn hart zal hebben. Een reis vol met hoogtepunten, maar voor mij helaas ook met momenten van twijfel en pijn.’

Delilah trof hem niet meer aan

Toen de vierde afvaller in het hotel aankwam, bleek Nasrdin daar al vertrokken te zijn. Delilah schrijft: ‘Ik word naar het afvallershotel gebracht, waar die lieve Nasrdin bij hoge uitzondering net is vertrokken. Geraldine vangt me op, en al is het echt een ellendig gevoel om niet meer bij de groep en de opdrachten te zijn en je speurtocht zo bruut afgebroken te zien worden, is het voor ons beiden fijn om dit in ieder geval met de ander te kunnen delen.’ Over haar verblijf voegt ze daar nog aan toe: ‘We vinden elkaar in zowel verdriet als dikke pret, en nu is het afwachten tot de volgende kandidaat zich bij ons voegt. En: what happens in the afvallershotel, stays in the afvallershotel.’

Foto: Joy Hansson