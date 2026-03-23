Alle kandidaten van ‘Wie Is De Mol?’ mochten even bellen met het thuisfront

Tekst: Evelien Berkemeijer

In de nieuwste aflevering van Wie Is De Mol? draaide een spannende opdracht niet alleen om tactiek, maar ook om emotie.

Tijdens het abseilen in Wie Is De Mol? moesten kandidaten vier keer beslissen of ze de telefoon wel of niet opnamen, op advies van een mede-kandidaat. Wie op het juiste moment wél opnam, werd beloond met een verrassende kans op een joker. Aan de andere kant van de lijn zat iemand uit de familie- of vriendengroep met een product in handen. Binnen twee minuten moesten de kandidaten met gesloten vragen raden wat dat product was.

Bekende stem zorgt voor emotioneel moment

De opdracht bleek niet alleen lastig door de tijdsdruk, maar ook door de spanning van het abseilen zelf. Meerdere kandidaten waren zichtbaar aangedaan toen ze ineens een vertrouwde stem hoorden. Daardoor werd het raden van het product voor velen extra moeilijk, terwijl er wel degelijk iets op het spel stond: wie het juiste antwoord gaf, verdiende een joker.

Niet gekozen, maar toch bellen

Niet iedereen kreeg tijdens de opdracht de kans om mee te doen. Nienke nam de telefoon niet op en Matteo, Bram en Quinty waren op dat moment de adviseurs, waardoor zij buiten de opdracht vielen. Toch kwam er later alsnog een verrassing voor hen, want na afloop mochten ook zij even bellen met het thuisfront.

Tekst gaat verder onder video.

Wie hing er aan de lijn?

Nienke sprak met vriendin Nadine, Quinty met haar broertje Sheraino, Matteo met vriend Boy en Bram met vriend Stefan. Boy maakte later duidelijk dat ook de mensen aan de andere kant van de lijn niet wisten wat hen precies te wachten stond. Als hulplijn moesten ze in een ruimte wachten, zonder verdere uitleg, waarbij Boy vooral bang was dat hij het voor Matteo zou verpesten.

Sheraino zoekt naar een aanwijzing

Het gesprek tussen Quinty en Sheraino kreeg nog een extra lading toen haar broertje vroeg of ze iets kon delen over de vraag of ze de Mol of juist een kandidaat is. Daarmee leverde het belmoment niet alleen een warm familiemoment op, maar ook nog een klein speels zijspoortje. Het antwoord kennen we al: Quinty kon niks delen.

Foto: Joy Hansson