Niet-vertoonde beelden Wie Is De Mol?: Geraldine en Matteo zijn een bondje

Tekst: Evelien Berkemeijer

De eerste aflevering van het zesentwintigste seizoen van Wie Is De Mol? is uitgezonden, maar daarmee was niet elk belangrijk moment ook meteen te zien op tv.

De redactie van Wie Is De Mol (of: WIDM) deelde op sociale media extra beelden die buiten de uitzending vielen. In die video ontstaat een samenwerking tussen Geraldine en Matteo. Zonder label, maar met duidelijke afspraken.

Lees ook: Deze kandidaten zien we in het nieuwe seizoen van ‘Wie Is De Mol?’

Een bondje zonder het zo te willen noemen

Geraldine legt aan Matteo uit dat ze het spel niet in haar eentje kan spelen, en hij volgens haar net zo min. Ze vat dat gevoel samen met: ‘Dit spel speel je niet alleen, er gebeurt gewoon zoveel.’ Het woord “bondje” vindt ze naar eigen zeggen wel heftig, en ze geeft aan te snappen als Matteo niet alles wil delen, maar ze vraagt hem wél om af en toe een één-tweetje. Matteo gaat daarin mee.

Tekst gaat verder onder backstage beelden.

Plan van aanpak van Geraldine Kemper

In het gesprek komt ook de strategie op tafel: samen meer oppikken dan je alleen kunt. Geraldine formuleert het doel zo: ‘We moeten informatie gaan verzamelen over de Mol. Dat kan alleen maar door heel veel oortjes te hebben.’ Het bondje draait daarmee vooral om elkaar helpen luisteren, kijken en verbanden leggen.

Vertrouwen voelt lastig

Tegelijkertijd klinkt er twijfel door in hetzelfde moment. Geraldine benoemt haar onzekerheid hardop met: ‘Ik weet dat ik niemand mag vertrouwen.’ Ze zegt dat ze zich al kan voorstellen hoe Matteo zich uiteindelijk zou kunnen ontpoppen als de Mol, maar ondanks die gedachte zetten ze de samenwerking toch door. De afspraak wordt afgesloten met een boks.

Foto’s: Joy Hansson