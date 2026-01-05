Deze kandidaten zien we in het nieuwe seizoen van ‘Wie Is De Mol?’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Het jubileumseizoen ligt pas net achter ons en het nieuwe seizoen van Wie Is De Mol? gaat al beginnen. Tanzania vormt dit seizoen het decor voor de zoektocht. Onder leiding van Rik van de Westelaken gaan tien kandidaten het avontuur aan, startend in de ruige natuur rond Manyara en eindigend op Zanzibar.

Wie is de Mol? is vanaf zaterdag 28 februari om 20.30 uur te zien bij AVROTROS op NPO 1.

Bram Krikke, Daan Boom, Delilah Warcup – van Eyck, Eveline Stallaart, Geraldine Kemper, Matteo van der Grijn, Milan van Dongen, Nasrdin Dchar, Nienke van Dijk en Quinty Misiedjan staan klaar om elkaar te testen, te misleiden en te doorgronden, terwijl Rik ze door listige opdrachten loodst.

Van Manyara naar Zanzibar

De zoektocht start in Manyara, waar de kandidaten in jeeps door ongerepte wildernis trekken en tussen olifanten, zebra’s en giraffen hun hoofd koel moeten houden. Op Zanzibar, met zijn witte stranden, turquoise water en gelaagde geschiedenis, komt alles samen en wordt zichtbaar wat al die tijd onder de oppervlakte bewoog: wie de Mol weet te ontmaskeren, en wie het antwoord vindt op die ene vraag: wie is de Mol?

Enthousiaste reacties

Onder de aankondiging stromen positieve reacties over de kandidaten binnen. ‘Als mensen nu nog gaan zeggen ik ken ze niet dan leef je echt onder een steen’, schrijft iemand. Toch reageert een ander maar één kandiaat te kennen. Vooral Bram Krikke wordt veel genoemd. Hij is bekend als radio-DJ en grappige contentmaker. Een fan typt: ‘Ik hoop op Bram Krikke als mol. Quasi onhandig gaan doen en het allemaal niet begrijpen, maar intussen…’

FOTO: JOY HANSSON