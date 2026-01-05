Wie Is De Mol? 26

Deze kandidaten zien we in het nieuwe seizoen van ‘Wie Is De Mol?’

Tekst: Evelien Berkemeijer

05/01/2026

Het jubileumseizoen ligt pas net achter ons en het nieuwe seizoen van Wie Is De Mol? gaat al beginnen. Tanzania vormt dit seizoen het decor voor de zoektocht. Onder leiding van Rik van de Westelaken gaan tien kandidaten het avontuur aan, startend in de ruige natuur rond Manyara en eindigend op Zanzibar.

Wie is de Mol? is vanaf zaterdag 28 februari om 20.30 uur te zien bij AVROTROS op NPO 1.

De kandidaten van het nieuwe seizoen

Bram Krikke, Daan Boom, Delilah Warcup – van Eyck, Eveline Stallaart, Geraldine Kemper, Matteo van der Grijn, Milan van Dongen, Nasrdin Dchar, Nienke van Dijk en Quinty Misiedjan staan klaar om elkaar te testen, te misleiden en te doorgronden, terwijl Rik ze door listige opdrachten loodst.

Tekst gaat verder onder aankondiging.

Van Manyara naar Zanzibar

De zoektocht start in Manyara, waar de kandidaten in jeeps door ongerepte wildernis trekken en tussen olifanten, zebra’s en giraffen hun hoofd koel moeten houden. Op Zanzibar, met zijn witte stranden, turquoise water en gelaagde geschiedenis, komt alles samen en wordt zichtbaar wat al die tijd onder de oppervlakte bewoog: wie de Mol weet te ontmaskeren, en wie het antwoord vindt op die ene vraag: wie is de Mol?

Lees ook: Wie Is De Mol?: De Mol deelde het geheim met helemaal niemand

Enthousiaste reacties

Onder de aankondiging stromen positieve reacties over de kandidaten binnen. ‘Als mensen nu nog gaan zeggen ik ken ze niet dan leef je echt onder een steen’, schrijft iemand. Toch reageert een ander maar één kandiaat te kennen. Vooral Bram Krikke wordt veel genoemd. Hij is bekend als radio-DJ en grappige contentmaker. Een fan typt: ‘Ik hoop op Bram Krikke als mol. Quasi onhandig gaan doen en het allemaal niet begrijpen, maar intussen…’

FOTO: JOY HANSSON

Uit andere media

Party Marco

Precies één maand na zijn vrijspraak: Marco Borsato zingt mee met eigen hit!

Afgelopen zaterdag was Marco Borsato aanwezig in het centrum van Den Bosch. De zanger, die een maand geleden werd vrijgesproken van ontucht met een minderjarig meisje, had het zichtbaar naar zijn zin. Op beelden is te zien hoe Marco meezingt met een van zijn eigen liedjes.
Weekend Koningspaar En Amalia Verlaten Koninklijk Paleis Amsterdam

Column: koning spant de kroon

Deze column komt uit Weekend editie 53. Het is zo’n mooie traditie bij de Britten: aan het eind van het jaar wordt de koninklijke balans opgemaakt. Wie werkte er het hardst binnen de koninklijke familie? Een soort value for money: wie is het meest waard voor het belastinggeld? Jarenlang was het antwoord voorspelbaar. Prinses Anne,…
Vriendin Watten Hoofd

Hoofd vol met ‘watten’? Dit is het en zó gaat het weg 

Heb je weleens het gevoel dat je hoofd niet helemaal ‘aan’ staat, alsof er een zacht laagje watten in zit? Je bent moe, vergeetachtig, snel afgeleid en zelfs simpele dingen voelen ineens behoorlijk ingewikkeld. Veel mensen herkennen dit als brain fog: een soort mentale mist. 
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

Meer van Evelien