Wie Is De Mol?: De Mol deelde het geheim met helemaal niemand

Afgelopen zaterdag werd bekend dat Nathan Rutjes de Mol was in het jubileumseizoen van Wie Is de Mol?. Al in een vroege opdracht, waarin iedereen moest zeggen de Mol te zijn, zei hij dat hij het geheim met niemand had gedeeld. Dat bleek te kloppen.

In Dagboek Van De Mol beschrijft Nathan Rutjes hoe hij solliciteerde voor de functie en waarom hij zijn rol strikt voor zichzelf hield. Hij vertelt over twijfel en de verantwoordelijkheid die hij voelde tegenover de groep in Wie Is De Mol?.

Van twijfel naar ja bij de Mollicitatie

Aanvankelijk zag Nathan zichzelf niet per se als Mol. Toch verraste hij zichzelf tijdens de Mollicitatie: ‘Nathan, waarom zou je ja zeggen, jongen? Die rol als jagende kandidaat stond je gegoten, ondanks dat je pas vlak voor de finale Rob in het zicht kreeg. Je snapt hoe spreiden werkt.’ Toch gaf hij aan open te staan voor de rol, waarna hij aanvullende geschiktheidsopdrachten kreeg en uiteindelijk te horen kreeg dat hij het werd.

Finale Wie Is De Mol?

De rol weegt zwaarder dan je denkt

Volgens Nathan vraagt het Mol-zijn een serieuze inschatting van druk en onverwachte wendingen: ‘Tijdens de Mollicitatie gaf ik aan dat het zijn van een Mol totaal niet te onderschatten is. Voor het eerst in een situatie gebracht worden die je niet kent, geeft je absoluut geen garanties op basis van hoe je denkt dat het eruit komt te zien. Dynamieken in groepen en gedragingen van mensen die druk en stress ervaren kunnen zorgen voor onverwachte situaties die niet te voorspellen zijn.’

Waarom niemand het geheim hoorde

Op het moment dat hij geselecteerd werd, besloot Nathan het geheim niet te delen. Hij wilde niemand belasten met die kennis: ‘Het respect en de dankbaarheid dat de makers dit aandurven met mij, zorgden gelijk voor het besef dat dit een geheim is waarmee ik niemand anders dan mezelf wilde belasten. Niet thuis, niet mijn management, geen oud-Mollen, helemaal niemand. Rambo ging vroeger ook alleen het bos in en kwam er altijd weer uit. Even nog een keer goed uitblazen en: let’s get ready to rumble!’

Een seizoen om op terug te kijken

‘Belangrijk voor mijzelf was om te blijven benoemen dat ik niet lieg’, deelt Nathan. Hij zag het als een geheim bewaren ‘dat mensen mij in goed vertrouwen hebben gegeven.’ Als Mol legde hij de lat op één plek: de ervaring van de anderen. Zijn eigen inzet omschrijft hij zo: ‘Mijn eerste prioriteit was dat ik voor de deelnemers en de makers, wie je ook bent en hoe ver je ook zou komen, een situatie als Mol wilde creëren waarin zij zouden kunnen terugkijken op een seizoen om nooit te vergeten.’

