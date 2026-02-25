Dit is waarom Gordon niet uit de schijnwerpers verdwijnt ondanks mediahaat

Op 27 februari start het nieuwe seizoen van Open Casa op Prime Video. Nog voor de eerste aflevering online staat, is er al een clip opgedoken van een gesprek tussen Gordon Heuckeroth en Robbert Rodenburg.

In dat Open Casa-fragment vertelt Gordon dat hij altijd herkend wordt en dat dat niet meer terug te draaien is. Daarna verschuift het gesprek met Robbert Rodenburg naar hoe hij de media ervaart.

Robbert Rodenburg uit zijn zorgen in Open Casa

Robbert ziet niet alleen de bekendheid, maar ook de impact ervan. Hij zegt: ‘Soms als ik naar je kijk, en ook wat je vertelt, dan voel ik echt veel pijn, verdriet, van dingen die gebeurd zijn. Dan gun ik je rust, maar dan denk ik: je komt steeds terug.’ Als Gordon de woordkeuze niet meteen begrijpt, verduidelijkt Robbert: ‘Ik voel dat alles wat er gebeurd is in de media, wat er over je geschreven wordt, dat dat je heel veel verdriet en pijn heeft gedaan.’

Gordon zijn beweegredenen

Voor Gordon is juist dát de reden om niet te wijken. Hij legt uit: ‘Dan zou het zo zijn, dat ik daardoor niet meer mijn werk kan uitoefenen. Daardoor zou ik terug moeten stappen: om dat soort trollen op internet, media-honden die mijn leven en carrière kapot hebben willen maken… zou ik daar aan toegeven? Nee, ik verdom het. Over mijn lijk.’ Robbert vraagt hem nog naar zijn eigen aandeel, maar het antwoord daarop is pas over twee dagen te zien.

