Open Casa komt terug en dit is de indrukwekkende gastenlijst

Tekst: Evelien Berkemeijer

Het populaire concept is terug: vanaf 27 februari verschijnt een nieuw seizoen van Open Casa op Prime Video.

Op Instagram laat Robbert Rodenburg dinsdagmiddag weten dat hij het eindelijk mag delen: ‘Open Casa is terug!’ Het nieuwe seizoen werd opgenomen in Spanje. Robbert zegt: ‘Wat ooit begon als een droom, maak ik nog steeds samen met mijn beste vriend Daan en een fantastisch team dat hier zóveel liefde in stopt. Daar ben ik zó knijtertrots op.’

Rauw en eerlijk in de trailer

De trailer laat zien dat de sfeer soms koeltjes kan worden. Zo vraagt Robbert aan Mark Baanders of hij baalt van een medegast, waarschijnlijk Yvonne Coldeweijer. Ook Jade Anna die vraagt naar beweegredenen onderstreept dat dit seizoen rauw en eerlijk zal zijn.

Dit zijn de gasten

Jade Anna van Vliet is bekend van haar YouTube-kanaal en deelt met haar volgers haar dagelijkse leven, mode en beauty. Yvonne Coldeweijer is presentatrice en bouwde een groot online publiek op met haar showbizz- en roddelkanaal. Mark Baanders werkt als verslaggever en presentator, vooral bij PowNed. Hij deed mee aan programma’s als Expeditie Robinson en De Slimste Mens. Irene Moors is een beroemde televisiepresentatrice die bekend werd met Telekids, Life & Cooking en De TV Kantine. Royce de Vries is advocaat en zoon van misdaadverslaggever Peter R. de Vries, hij werkt op het gebied van informatierecht en maakt zich sterk voor slachtoffers. Heleen van Royen is schrijfster en voormalige columniste. Ook Gordon, Stefan van StukTV, Fenna Ramos en Leslie Keijzer zullen dit seizoen verschijnen. En dan is de lijst met gasten nog niet eens compleet.

Foto: ANP