Hélène Hendriks ontkent onenigheid na afwezigheid bij De Oranjezondag na bewering Johan Derksen

Tekst: Evelien Berkemeijer

Johan Derksen heeft in zijn podcast Groeten uit Grolloo gesuggereerd dat Hélène Hendriks geïrriteerd was omdat zij zondagavond haar plek bij De Oranjezondag moest afstaan aan Thomas van Groningen. Volgens hem zou de presentatrice daar ‘echt een beetje pissig’ over zijn geweest. Hendriks spreekt dat beeld nu tegen en stelt dat er geen sprake is van ruzie of onrust bij SBS6.

De presentatrice ontbrak zondagavond in haar talkshow op SBS6, waar Thomas van Groningen de presentatie overnam. In zijn podcast zei Johan Derksen dat zij liever zelf was aangeschoven, nadat opnames van een ander programma niet doorgingen. Tegen De Telegraaf legt Hélène Hendriks uit dat de situatie vooral te maken had met overlappende opnames.

Geen conflict

Volgens Hélène Hendriks ontstond de afwezigheid door een praktische planning en niet door spanningen achter de schermen. ‘Soms vallen opnames tegelijkertijd, zoals nu met De Oranjezondag. Vandaar dat Thomas het overnam, waar ik heel blij mee was’, zegt de presentatrice. Ze noemt het vervelend dat zulke opnames samenvallen, maar benadrukt dat het om een uitzonderlijke situatie ging.

Uitspraken van Johan Derksen

In Groeten uit Grolloo schetste Johan Derksen een ander beeld. ‘Daar was Hélène echt een beetje pissig over. Die zegt: “Ja, het is mijn show en Thomas zit iedere dag al bij Nieuws van de Dag en die zit bij Vandaag Inside en nu doet hij weer mijn show, maar ík ben de host van die show!”’ Ook zei Johan dat hij haar had aangeraden om John de Mol te bellen, omdat zij volgens hem beter bij het programma past dan Thomas van Groningen.

SBS6 volgens Hendriks ‘lief en meegaand’

De suggestie dat er intern onrust zou zijn bij SBS6, wijst Hendriks resoluut van de hand. ‘Dat is onzin. Ze zijn juist heel lief en meegaand’, aldus de presentatrice. Mogelijk neemt Thomas haar binnenkort nog één keer waar als opnames van De Staatsloterijshow opnieuw samenvallen, maar verder verwacht zij geen herhaling.

Lof voor Thomas van Groningen

Waar Johan in zijn podcast sprak van een mogelijke ‘overkill’ van Thomas op televisie, is Hendriks juist uitgesproken positief over haar collega. ‘Ik houd van mensen die niet lullen maar poetsen en dat doet Thomas. Hij werkt zich uit de naad.’ Daarmee maakt de presentatrice duidelijk dat zij zijn invalbeurt eerder waardeert dan als probleem ziet.