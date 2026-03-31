Johan Derksen reageert op tegenspraak Hélène Hendriks en Paul de Leeuw: ‘Weerzinwekkend’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Paul de Leeuw heeft in De Oranjezondag gereageerd op de kritiek die Johan Derksen eerder uitte op zijn programma Een Vergetelijk Mooie Reis. Ook presentator Hélène Hendriks liet weten het niet eens te zijn met de harde woorden van de Vandaag Inside-analist. Johan zag dat op zijn beurt weer voorbij komen en bleef onverminderd bij zijn standpunt.

In Een Vergetelijk Mooie Reis reist Paul de Leeuw mee met bewoners van een woonzorgcentrum, hun families en zorgmedewerkers naar het Spaanse Benidorm. De vakantie is volgens hem bedoeld om te laten zien wat er, ondanks dementie, nog wel mogelijk is. Daar zit volgens Johan Derksen de pijn: hij vindt dat zieke mensen niet in een amusementsprogramma thuishoren.

Paul relativeert de kritiek

Toen Hélène in De Oranjezondag opmerkte dat er ‘her en der kritiek’ is op het programma, reageerde Paul met een knipoog: ‘Nou alleen her hoor’, waarna Hélène verduidelijkte dat hij daarmee Johan als enige criticus bedoelde. Hélène legde vervolgens uit dat Johan het programma mensonterend noemde, maar daar zelf anders naar kijkt: ‘De ziekte is mensonterend inderdaad, maar ik vind het ongelooflijk integer gemaakt.’ Paul was het daarmee eens, al begreep hij ook wel dat Johan vindt dat er geen camera’s bij zouden moeten zijn.

‘Eindelijk denk je in mogelijkheden’

Volgens Paul raakt het programma juist veel mensen die zelf met dementie te maken hebben. ‘We krijgen zoveel echt hele mooie mails en berichten van mensen die zelf iemand hebben die lijdt aan dementie. Die zeggen: ‘Had ik dit maar kunnen doen met mijn vader of moeder’. De zorg zegt: ‘Eindelijk denk je in mogelijkheden en niet in onmogelijkheden’’, zei hij daarover. De presentator benadrukte ook dat niet iedereen in dezelfde fase van het ziekteproces zit, maar dat het vooral draait om het gevoel dat er nog dingen mogelijk zijn. Hélène sloot zich daarbij aan en noemde het uiteindelijk ‘lieve televisie’.

Johan blijft bij zijn oordeel

In Vandaag Inside liet Johan weten dat hij de uitspraken van Paul en Hélène had gezien. ‘Ik zit gisteren naar mijn grote vriendin te kijken: alleen maar kritiek op mij!’, zei de analist. Daarna herhaalde hij zijn eerdere oordeel: ‘Dat ik dat van De Leeuw het exploiteren van zieke mensen vind. Daar blijf ik bij, al heeft heel Nederland daar moeite mee. Ik vind het weerzinwekkend om geld te verdienen over de ruggen van patiënten en dan kun je wel net doen alsof het een goed doel is, maar het enige goede doel wat ze nastreven is goede kijkcijfers en een hoog salaris.’

‘Sympathiek gemaakt, maar toch raar’

Ook toen Wilfred Genee hem voorhield dat het programma wel sympathiek gemaakt is, week Johan niet van zijn standpunt af. ‘Natuurlijk is zoiets sympathiek gemaakt want we hebben allemaal een zwak voor demente mensen en voor kinderen met het syndroom van Down en Johnny de Mol en die Paul kunnen daar best goed mee omgaan, maar het blijft, vind ik, een beetje raar om met dat soort mensen een amusementsprogramma te maken voor geld.’ Daarmee lijkt de discussie voorlopig nog niet voorbij: waar Paul en Hélène vooral de menselijke en warme kant van het programma zien, blijft Johan het vooral beschouwen als exploitatie.