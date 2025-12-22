Robbert Rodenburg is niet bang voor terugval eetstoornis

Tekst: Evelien Berkemeijer

Bij RTL Tonight vertelt Robbert Rodenburg openhartig over zijn eigen eetstoornis, naar aanleiding van gesprekken die hij voerde voor de serie Taboes.

De presentator geeft in Taboes het woord aan mensen die praten over wat normaal verzwegen blijft, zo omschrijft KRO-NCRV. De eerste aflevering gaat over eetstoornissen bij voornamelijk mannen, een onderwerp dat vaak onbesproken blijft terwijl het duizenden levens raakt. Ook voor Robbert Rodenburg is het een belangrijk onderwerp.

Eigen worsteling als ingang

In het programma vertelt Robbert dat hij zelf heeft gestruggeld met een eetstoornis. Hij wilde graatmager zijn, zegt hij. Die gedeelde ervaring maakte de gesprekken makkelijker voor de persoon met wie hij sprak, legt hij uit in RTL Tonight. Hoe het voor hemzelf was, vindt hij lastig te omschrijven. Van de mensen met wie hij sprak, lijkt Joep volgens Robbert het meest op hemzelf. Vooral het uitzichtloze beeld herkende hij. Tegelijkertijd vond hij het waardevol om met Joep te kunnen delen dat het niet uitzichtloos is.

Erkenning als eerste stap

Op de vraag hoe hij eroverheen is gekomen, antwoordt Robbert: ‘Ik denk dat erkenning de eerste stap is. Dat als je het aan jezelf durft toe te geven dat het iets is waar je mee worstelt, dat dat al heel erg helpt.’ Voor een terugval is Robbert niet bang, omdat het al lang goed gaat en hij het onderwerp nog steeds bespreekbaar maakt. Tegelijk durft hij niet te stellen dat een terugval nooit zal plaatsvinden, en blijft hij daar realistisch en eerlijk over.

FOTO: KRO-NCRV/NOÉMI SARPE