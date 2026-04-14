Kees de Bever moest jaar lang liegen: ‘Dacht dat hij vreemdging’

Tekst: Sabine Krouwels

John de Bever had niets door terwijl zijn man Kees achter zijn rug om plannetjes aan het smeden was voor het maken van een bioscoopfilm. Althans, dat er iets aan de hand was merkte hij wel, want Kees was ineens wel verdacht veel weg, deelt het stel deze week in Weekend. “Ga je nou wéér sporten?”

Op zijn 61e verjaardag verraste Kees de Bever zijn man John met heuglijk nieuws. De twee gaan een bioscoopfilm maken die vanaf maart 2027 in de bioscoop te zien zal zijn. Na de onthulling viel er een last van Kees’ schouders, aangezien hij dit plan een jaar lang voor John geheim moest houden. En daar is John stiekem best een beetje van beduusd. “Ze hebben een jaar lang tegen me gelogen”, deelt hij deze week in Weekend. “Nou, ik krab mezelf nu achter m’n oren, want ja, zou hij niet vreemdgaan? Dat kan hij dan ook goed achterhouden.”

Sportschool

Kees gebruikte bezoekjes aan de sportschool regelmatig als smoes als hij weer eens op pad moest voor afspraken rondom dit project. “John zei zo vaak: “Ga je wéér sporten? Ik zal eens langskomen op die sportschool!” Maar dan had ik natuurlijk een afspraak voor de film. Dus ik dacht: o mijn god, straks staat hij echt bij de sportschool en dan ben ik daar niet.”

Tekst gaat verder onder de video.

Overspannen

Ondanks dat hij een jaar lang in de luwte werd gehouden geeft John toe dat hij het ook niet anders had gewild. “Want dan wordt ik overspannen. Dus ik ben blij dat hij het niet gezegd heeft.”

Lees het hele interview met John en Kees de Bever in Weekend editie 16, vanaf 15 april in de winkels.