Gaia Aikman snapt musicalpersonage niet: ‘180 graden bij mij vandaan’

Tekst: Sabine Krouwels

In de musical Cabaret speelt Gaia Aikman volgend jaar de rol van een vrouw die de kant van nazi-Duitsland kiest om te overleven. Een keuze die Gaia niet begrijpt en die ver van haar afstaat, deelt ze deze week in Weekend. “Dat vind ik dus over lijken gaan.”

Gaia Aikman is vanaf 2027 te zien in de nieuwe musical Cabaret. Ze gaat daarin Fräulein Kost spelen, “een meisje van plezier die koste wat kost in leven wil blijven en vooral een goed leven wil hebben”. Zelfs als ze daarvoor aan de kant van nazi-Duitsland moet staan, iets waar Gaia zelf zich niets bij kan voorstellen. “Persoonlijk vind ik dat dus over lijken gaan, maar zij heeft zoiets van: als dat is wat ik moet doen om mijn leven te leiden zoals ik wil, dan is dat wat ik moet doen.”

180 graden

Gaia vindt het lastig om zich te verplaatsen in iemand die dergelijke keuzes maakt. “De manier waarop zij denkt staat 180 graden bij mij vandaan, maar als actrice vind ik het heel interessant. Ik vind het juist boeiend om te onderzoeken hoe iemand tot zo’n beslissing of bepaalde levenskeuzes komt. Ik geloof dat mensen niet slecht geboren worden, dus wat is er gebeurd in haar leven dat zij op dat punt is gekomen?”

Begrip

Als het had gekund had Gaia maar wat graag een gesprek met Fräulein Kost gevoerd. “Ik zou beginnen met vragen waar ze vandaan komt. Hoe ze is opgegroeid, hoe haar ouders waren. Maar ook hoe haar verhouding tot mannen was. Ze verdient haar geld met haar lichaam. Je kunt veel meer begrip krijgen voor iemand op het moment dat je durft te luisteren om te begrijpen.”

