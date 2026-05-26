Filmrol Nienke Plas toont gelijkenissen met jeugd: ‘Moeder deed dat ook’

Tekst: Sabine Krouwels

Toen Nienke Plas het script van Treat Her Like A Lady las wist ze: deze rol moet ik spelen. Het verhaal vertoonde namelijk veel gelijkenissen met haar eigen leven en jeugd, van kleine knipoogjes tot grotere levenskeuzes, deelt ze deze week in Weekend. “Dat heeft mijn moeder voor haar kinderen gedaan.”

In de nieuwe film Treat Her Like A Lady speelt Nienke Plas alleenstaande moeder Sandra die geconfronteerd wordt met schulden, een dreigende huisuitzetting en het verlies van haar inkomen. Ondanks dat haar situatie steeds uitzichtlozer wordt, probeert ze de harde werkelijkheid voor haar kinderen te verbergen. Het script vertoonde gelijkenissen met haar eigen jeugd, vertelt ze aan Weekend. “Bijvoorbeeld het door Jomanda ingestraalde water, daar hadden wij thuis liters van staan. Mijn personage wordt door haar ex-vriend Sisi genoemd en dat is ook de bijnaam van mijn petekind.”

Gelijkenissen

Kleine details waardoor Nienke voelde dat dit een rol was die zij móést spelen. Maar er waren ook grote gelijkenissen met haar eigen leven, met name haar jeugd, waardoor ze bepaalde situaties in het script goed snapte en voelde. “Toen mijn ouders gingen scheiden, heeft mijn moeder een tijdje schoongemaakt bij mensen thuis, net als Sandra in de film doet. Daar is natuurlijk niets mis mee en als kind zie je daar ook niets in. Het is gewoon werk en je wordt ervoor betaald.”

Offer

Maar Nienke beseft wel dat het een soort van offer is dat haar moeder destijds heeft gebracht om er te kunnen zijn voor haar kinderen. Door tijdens de schooluren schoon te maken, kon ze haar dochters namelijk gewoon uit school halen. “Nu ik zelf moeder ben, kan ik me voorstellen dat je dat echt doet voor je kinderen, niet voor jezelf. Anders had mijn moeder wel een baan gekozen waar ze meer uit kon halen of in door kon groeien. Dat heeft ze puur gedaan omdat de kinderen voor haar voorop stonden.”

