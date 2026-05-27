Lisa Loeb hekelt tekort aan openbare toiletten: ‘Durf te zeiken’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Nederland heeft volgens Lisa Loeb een groot probleem: er zijn veel te weinig openbare toiletten. In een column voor &C kaart ze aan hoe ongelijk de toegang tot een wc op straat nog altijd is.

Volgens Lisa Loeb telt Nederland ongeveer 600 openbare toiletten, terwijl een land als Frankrijk er tienduizenden heeft. Dat verschil zegt volgens haar veel over emancipatie. ‘Wie wil weten hoe geëmancipeerd een land echt is, hoeft alleen maar te kijken naar de mogelijkheden om te plassen.’

Lees ook: Lisa Loeb openhartig over depressie tijdens zwangerschap

Koningsdag werd een verdienmodel

Die schaarste bleek op Koningsdag een gat in de markt. Volgens cijfers van ABN AMRO kostte een Tikkie voor een toiletbezoek gemiddeld 2,20 euro. Huiseigenaren verhuurden hun toilet en verdienden daar op één dag honderden euro’s mee. Lisa noemt dat geen ondernemerschap, maar ‘pure afpersing van onze blaas’.

Vrouwen staan langer in de rij

Vooral vrouwen zijn volgens Lisa de dupe van het tekort aan toiletten. Mannen kunnen op drukke dagen makkelijker wildplassen, terwijl vrouwen dat fysiek niet zomaar kunnen zonder risico op een natte broek of een val in het water. Ook wijst ze erop dat de boete voor wildplassen 140 euro is, maar dat daar op dagen als Koningsdag nauwelijks op wordt gehandhaafd.

Tekst gaat verder onder video.

De plaskrul is geen oplossing

Lisa haalt ook een zaak aan van een vrouw die een wildplasboete aanvocht. De rechter oordeelde toen dat ze maar in een plaskrul had moeten gaan hangen. Volgens Lisa is dat geen serieus alternatief: zo’n urinoir is niet gemaakt voor het vrouwenlichaam en hurken zorgt ervoor dat het onderlichaam eronderuit komt.

‘Durf te zeiken’

Voor Lisa raakt het probleem aan een groter punt. Als mannen en vrouwen op straat niet eens dezelfde toegang tot een toilet hebben, vraagt ze zich af hoe gelijke behandeling op hogere niveaus wél vanzelfsprekend kan zijn. Haar oproep is duidelijk: stop met het spekken van de ‘pleeprofiteurs’. ‘En tot die tijd is mijn belangrijkste opdracht voor iedereen met een volle blaas: durf te zeiken.’