Vlaamse presentatrice Martine Prenen op 62-jarige leeftijd overleden

Tekst: Lisa Manche

Martine Prenen is dinsdag op 62-jarige leeftijd overleden. De familie laat weten dat de presentatrice is overleden aan de gevolgen van alvleesklierkanker.

Onverwacht overleden

“Met een intens verdriet, maar ook vervuld van bewondering voor haar ongekende kracht, melden wij dat Martine Prenen gisteren na een moedige strijd tegen pancreaskanker onverwacht is overleden”, schrijft de familie.

‘Pluk de dag’

‘Martine was het licht in de kamer. Een ontzettend warme, lieve en vrolijke vrouw die met haar onuitputtelijke positiviteit een lach op het gezicht van iedereen bracht. Ze geloofde er rotsvast in dat het leven bedoeld is om te vieren en lief te hebben. Haar boodschap aan ons allemaal was helder en oprecht: pluk de dag. Dat waren ook de woorden waarmee ze alles ondertekende. Carpe diem, lieve Martine. Je warmte reist met ons mee.’

Prenen begon haar carrière in de jaren 90 bij VTM en werkte later als reporter voor Vlaanderen vakantieland en presenteerde vooral ook jarenlang het showbizzprogramma De rode loper. In 2006 liet ze zich omscholen tot gezondheidscoach. Ze laat een echtgenoot, twee kinderen en een kleinkind achter.

BRON: NIEUWSBLAD