Marcel Musters vraagt volgers om hulp bij aflossing schulden

Tekst: Lisa Manche

Marcel Musters heeft zijn volgers op Instagram om hulp gevraagd. De voormalig acteur heeft schulden en vraagt of mensen een euro over kunnen maken om hem te helpen na een zware periode met gezondheidsproblemen.

Zware jaren

In een openhartige video op Instagram vertelt Marcel dat hij een paar zware jaren achter de rug heeft en dat hij rustig aan moest doen. ‘Ook mijn hart bleek niet goed te zijn. Daarom moest ik verhuizen naar een benedenwoning. Daar ben ik heel blij om, maar heb wel allerlei schulden moeten maken ook omdat ik veel medische kosten zelf moest betalen”, legt hij uit.

Veel schulden

Hoeveel schulden Marcel heeft, zegt hij niet. ‘Het is helaas echt heel veel. Ik weet zeker dat de stress over geld niet goed is geweest voor mijn hart. Van huis uit ben ik gelukkig gewend om met weinig te leven, mijn moeder reed naar de ander kant van Tilburg als het gehakt daar een dubbeltje goedkoper was.’

Tekst gaat verder onder het Instagram bericht.

Twijfels

De oud-acteur heeft getwijfeld om zijn verhaal online te delen, maar heeft besloten het toch te doen. ‘Ik dacht: stel je voor dat ik dat zou doen? Kan ik dat maken? Ik heb er heel lang over nagedacht, maar wie niet waagt, die niet wint. Dus ik waag het erop.’

Lees ook: Patty Brard blikt openhartig terug op schulden van 2.8 miljoen

‘Hallo Medemens’

Marcel noemt de actie Hallo Medemens. ‘Ik heb dit project Hallo Medemens genoemd, omdat ik elk jaar bonbons breng bij psychiatrische zorginstelling Reinier van Arkel in Vught waar ik vroeger werkte’, vertelt hij.

Overweldigd door reacties

Het is moeilijk, maar Marcel wil wel vooruitkijken. Na zijn verjaardag op 6 juni wil hij laten weten hoe de actie gegaan is. ‘Ik ben nu al overweldigd door de reacties die ik heb gekregen.’

Marcel Musters

Marcel Musters (66) speelde in talloze films en series, zoals Penoza, Zwartboek, Gooische Vrouwen en De Familie Kruys. In 2019 won hij een Gouden Kalf, maar sinds dat jaar leidt hij een teruggetrokken leven. Hij kreeg een burn-out en besloot zijn leven anders in te richten.