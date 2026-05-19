Margriet Hermans beëindigt carrière na zware kankerdiagnose

Tekst: Evelien Berkemeijer

Zangeres en tv-persoonlijkheid Margriet Hermans is gediagnosticeerd met een zeldzame vorm van kanker.

Dat hebben haar familie en management bekendgemaakt in een verklaring op sociale media. De Vlaamse zangeres stopt per direct met optreden en andere publieke activiteiten. Margriet Hermans haar focus ligt voortaan volledig op haar welzijn, haar naasten en haar comfort.

Diagnose gedeeld op Instagram

Het nieuws werd gedeeld via Instagram door dochter Celien en Margriet zelf. In het bericht staat: ‘Met diepe droefheid en ongeloof delen de familie en het management van Margriet Hermans mee dat er recent kanker werd vastgesteld bij de 72-jarige zangeres en tv-persoonlijkheid. Het betreft een zeldzaam en complex neuro-endocrien carcinoom (NEC).’

Carrière per direct beëindigd

In overleg met haar artsen, echtgenoot en dochter heeft Margriet besloten al haar geplande publieke activiteiten stop te zetten. Volgens de verklaring gaat het om een hartverscheurende, maar noodzakelijke beslissing om haar professionele carrière te beëindigen. De betrokken artsen onderzoeken momenteel welke behandelplannen haar ‘een zo lang en comfortabel mogelijk tijdpad kunnen bieden’, al zouden de opties beperkt zijn.

Dankbaar terugkijken

Ondanks de zware situatie kijkt Margriet ‘met een warm gevoel terug’. Ze zegt: ‘Ik heb een fantastisch leven gehad vol liefde, vriendschap en plezier. Met unieke en soms pittige uitdagingen, prachtige kansen, fantastische optredens, politieke engagementen en nog zo veel meer. Een leven om met veel dankbaarheid op terug te kijken.’

Celien blijft optreden

Celien zal wel blijven optreden. Volgens de verklaring is muziek voor haar ‘op dit moment een noodzakelijke uitlaatklep en een manier om recht te blijven in deze onzekere tijden’. Dat zou ook de wens van Margriet zijn: ‘Als moeder wil je alleen maar het beste voor je kind. Ons Celien is vindingrijk, ondernemend en getalenteerd, en ik hoop dat Vlaanderen dat massaal wil ontdekken. Ik gaf een sterk DNA door, maar het muzikale was wellicht nog het sterkste.’ Het management vraagt fans en journalisten om de privacy van de familie strikt te respecteren.