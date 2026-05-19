Tatjana Simic stelt harde eis voor Flodder-comeback: ‘Geen woke-gedoe’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Tatjana Simic kruipt na jaren wikken en wegen toch weer in de huid van Kees Flodder. De actrice wilde alleen terugkeren als het iconische personage en de nieuwe Videoland-serie niet zouden veranderen door het ‘woke-virus’, vertelt ze aan het AD.

Twee of drie jaar twijfelde Tatjana Simic over haar comeback als Kees Flodder. Inmiddels staat ze volledig achter haar keuze. Kees is volgens haar nog altijd ondeugend, maar ook brutaler dan vroeger.

Twijfel over comeback

De terugkeer als Kees Flodder was voor Tatjana geen beslissing die ze zomaar nam. Ze had naar eigen zeggen vooral last van onzekerheid. ‘Achteraf denk ik dat vooral onzekerheid mij tegenhield. Nu sta ik er 100 procent achter, ook omdat Kees nog steeds een ondeugende vrouw is. En brutaler dan ooit! Het was vroeger alleen maar pruilen, nu is ze ontzettend pittig.’

Geen woke-gedoe

Wel stelde Tatjana een duidelijke voorwaarde aan haar terugkeer. Op de vraag van het AD of Kees meer van deze tijd is geworden, reageert ze fel. ‘Ik houd niet van dat woke-gedoe hoor, doe in godsnaam normaal! Dat heb ik ook geëist van de makers. Dan maar wat meer van de oude stempel. Je mag tegenwoordig bijna niets meer. Zo is Kees niet en zo is überhaupt Flodder niet. En ik kan je verzekeren dat het pittiger en pikanter is uitgevallen dan de meeste series van nu.’

Geen behoefte aan bemoeienis op de set

Ook over een intimiteitscoördinator, die tegenwoordig op veel sets aanwezig is, is Tatjana uitgesproken. Volgens de actrice zou zo iemand bij haar scènes vooral in de weg staan. ‘Flikker op! Als er ineens iemand met een kaarsje tussen gaat staan, verdwijnt toch alle spontaniteit uit zo’n scène? Voor jonge mensen snap ik het wel, maar ik ben een volwassen vrouw en ik weet inmiddels hoe het werkt. Dus blijf lekker van me af!’