André Dongelmans blikt terug op samenwerken met Tatjana Simic

Tekst: Emelie van Kaam

André Dongelmans heeft afgelopen tijd intensief samengewerkt met Tatjana Simic voor de nieuwe serie: Kees Flodder. Hoe dat voor de acteur was? ’Ik had wel verwacht dat ze een sterke vrouw zou zijn, doordat ze zich al die jaren als ’blonde stoot’ door het vak heeft moeten vechten.’

André Dongelmans vertelt dat de opnames voor de spin-off al een tijdje voorbij zijn. Hij blikt terug op een fijne tijd mét spontaan dansmoment. Jong en oud ging dansen, Tatjana Simic erbij. Over haar deelt hij: ‘Ze is gewoon een heel lieve, doch sterke vrouw, die weet wat ze wil. Ik had wel verwacht dat ze zo iemand zou zijn, ze heeft zich al die jaren als ’blonde stoot’ door het vak heen moeten zien te vechten, om toch als ’vrouw in het vak’ gezien te worden. Dus ja, ik had wel verwacht dat daar een sterke, lieve vrouw zou staan.’

Tatjana Simic weet wat ze wil

Voorbeelden van haar gedrag wil hij niet delen, wel: ‘Je moet het zo zien: ze weet goed hoe ze iets wil hebben. En dan gaat ze er eerst even voor zorgen dat het ook zo gebeurt zoals zij het wil. Ik vond dat bewonderenswaardig. Omdat veel mensen dat niet doen of niet durven. In het vak is het vooral belangrijk dat je dat wel doet.’

De houding van Tatjana

Van het werken met Tatjana leerde hij ‘misschien wel de instelling dat je er schijt aan moet hebben als mensen denken: ik vind jou helemaal niet leuk als jij zo rechtlijnig bent en vasthoudt aan hoe jij het wilt hebben.’ Hij voegt toe: ‘Maar in redelijkheid, hè. Ze wil niet iets waarvan je denkt dat het niet goed is voor de scène of de serie. Zéker niet. We moeten het ook niet groter maken dan het is, het lijkt nu alsof ze constant met haar vuist op tafel heeft geslagen. Dat is helemaal niet zo.’ Geen diva op de set dus, concludeert hij.