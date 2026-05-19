Ginny Weasley wordt na eerste seizoen Harry Potter-serie opnieuw gecast

Tekst: Evelien Berkemeijer

De rol van Ginny Weasley in de langverwachte Harry Potter-serie van HBO zal na het eerste seizoen opnieuw worden gecast.

Gracie Cochrane speelt de jongste Weasley in het eerste seizoen van de tv-adaptatie, dat deze kerst in première gaat. Voor het tweede seizoen en de seizoenen daarna draagt Gracie de rol over aan een andere actrice. De serie is eerder deze maand officieel verlengd voor een tweede seizoen. De eerste seizoen heet Harry Potter and the Philosopher’s Stone.

Gracie neemt afscheid van Ginny Weasley

De familie van Gracie Cochrane laat in een verklaring weten dat de actrice stopt vanwege persoonlijke omstandigheden. ‘Vanwege onvoorziene omstandigheden heeft Gracie de moeilijke beslissing genomen om na het eerste seizoen afscheid te nemen van haar rol als Ginny Weasley in de HBO Harry Potter-serie’, aldus de familie, zoals gerapporteerd door Deadline. ‘Haar tijd in de Harry Potter-wereld was werkelijk fantastisch en ze is Lucy Bevan en het hele productieteam enorm dankbaar voor het creëren van zo’n onvergetelijke ervaring. Gracie kijkt erg uit naar de mogelijkheden die de toekomst voor haar in petto heeft.’

HBO reageert op vertrek

HBO steunt het besluit van Gracie en haar familie. ‘We steunen Gracie Cochrane en haar familie in hun besluit om niet terug te keren voor het volgende seizoen van de Harry Potter-serie van HBO, en we zijn dankbaar voor haar werk aan het eerste seizoen’, aldus de streamingdienst. ‘We wensen Gracie en haar familie het allerbeste.’ De casting van Gracie werd in augustus 2025 bekendgemaakt. HBO schreef destijds op Instagram: ‘Het Nest is bijna vol’. Tristan en Gabriel Harland spelen Fred en George Weasley, terwijl Ruari Spooner te zien is als Percy. De acteur die Bill Weasley gaat spelen, is nog niet aangekondigd. Ginny werd in de films gespeeld door Bonnie Wright.

Serie gaat op eerste kerstdag van start

Het eerste seizoen heet Harry Potter en de Steen der Wijzen en gaat op eerste kerstdag in première op HBO Max. Elk seizoen is gebaseerd op een van de zeven boeken van J.K. Rowling en de serie zal naar verwachting tien jaar lopen. De eerste trailer werd vorige maand uitgebracht en trok in de eerste 48 uur meer dan 277 miljoen weergaven op verschillende platforms.