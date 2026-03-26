Dit zijn de eerste beelden van de nieuwe Harry Potter-serie

Tekst: Denise Delgado

HBO heeft de eerste teaser vrijgegeven van de langverwachte nieuwe ‘Harry Potter’-serie. Daarbij werd ook bekend dat de reeks al rond kerst 2026 te zien moet zijn, eerder dan eerder werd verwacht. Verschillende media melden dat de serie van start gaat met ‘Harry Potter and the Philosopher’s Stone’, een achtdelige eerste reeks rond het verhaal van het eerste boek.

Bekende personages

In de teaser krijgen fans alvast een eerste indruk van de nieuwe versie van het bekende tovenaarsverhaal. Zo is te zien hoe Harry, gespeeld door Dominic McLaughlin, zijn uitnodiging voor Zweinstein ontvangt. Ook duiken bekende personages op, onder wie Ron, Draco, Severus Snape, Ollivander, professor McGonagall, tante Petunia en Hagrid.

Uitgebreider dan de films

De nieuwe serie moet een uitgebreidere verfilming van de boeken worden dan de oorspronkelijke films. HBO en Warner Bros. zetten in op een meer diepgaande bewerking, waarbij elk seizoen één boek volgt. Naast Dominic McLaughlin als Harry zijn ook Arabella Stanton als Hermelien en Alastair Stout als Ron te zien. Verder zijn onder anderen John Lithgow, Janet McTeer, Paapa Essiedu en Nick Frost aan de cast toegevoegd.

De timing van de release is opvallend, omdat eerder nog werd uitgegaan van een première in 2027. Met de nieuwe teaser lijkt HBO die planning dus naar voren te halen.

Eerder deze maand ging Harry Potter en het Vervloekte Kind in première.

BEELD: HBO