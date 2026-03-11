Harry Potter-acteur Warwick Davis ontvangt koninklijke onderscheiding van prins William

Tekst: Denise Delgado

Warwick Davis heeft woensdag op Windsor Castle een koninklijke onderscheiding in ontvangst genomen uit handen van prins William. De 56-jarige acteur, bekend van zijn rollen als Professor Flitwick en de goblin Griphook in de ‘Harry Potter’-films, is benoemd tot Officer of the Order of the British Empire (OBE).

Goede doelen

Warwick krijgt de onderscheiding voor zijn verdiensten voor de kunsten en zijn inzet voor goede doelen. Zo zet hij zich al jaren in voor mensen met dwerggroei en meer zichtbaarheid en ondersteuning voor die gemeenschap.

Warwick was overigens niet de enige die woensdag werd onderscheiden op Windsor Castle: ook voetbalster Alex Greenwood ontving die dag een koninklijke onderscheiding.

Alex Greenwood

BEELD: ANP/YOUTUBE: @FAVOUR TRENDY TV