Bridgerton-ster Adjoa Andoh krijgt koninklijke onderscheiding van prins William

Voor iedereen die ‘Bridgerton’ heeft gebingewatcht is ze onvergetelijk: Lady Danbury, de stijlvolle, scherpzinnige vertrouwelinge van de ton. Actrice Adjoa Andoh (62), die deze iconische rol vertolkt, heeft nu een koninklijke onderscheiding ontvangen. In Windsor Castle kreeg zij een MBE opgespeld door prins William.

Eerdere ophef

Tijdens de kroning van koning Charles in mei 2023 gaf Adjoa opvallend commentaar voor ITV. Toen de beelden van de diverse menigte in Westminster Abbey versprongen naar het balkon van Buckingham Palace, zei ze:

“Wij zijn gegaan van de rijke diversiteit in de Westminster Abbey naar een ontzettend wit balkon. Dat valt me echt op. Ik kijk ook naar die jongere generaties en denk: welke nuances zullen zij laten zien als ze ouder worden?”

Online volgde een golf aan reacties. De volgende dag nuanceerde Adjoa haar woorden bij BBC Radio 4:

“Ik denk dat ik gisteren een paar mensen van streek heb gemaakt. Ik sprak over de dag en hoe prachtig die was, en keek aan het eind naar het balkon en dacht ineens: ‘O, het is zó wit,’ omdat de dag zo gemengd was. Ik wilde echt niemand boos maken.”

Ze prees de kroningsdag als geheel als ‘prachtig’ en maakte duidelijk dat haar opmerking niet bedoeld was om te choqueren, maar voortkwam uit het sterke contrast dat zij zag.

Brede carrière

Hoewel veel kijkers haar vooral kennen als Lady Danbury in Bridgerton, gaat Adjoa’s loopbaan veel verder dan die ene rol. De actrice, wier vader een Ghanese achtergrond heeft, speelde onder meer Dr Isaacs in de thriller Fractured en DI Nina Rosen in de langlopende BBC-serie Silent Witness. In 2009 brak ze door in Hollywood met een rol in Clint Eastwoods film Invictus, naast Morgan Freeman en Matt Damon.

Adjoa Andoh in Bridgerton

In 2019 bereikte ze een bijzonder moment in het Britse theater: ze co-regisseerde én speelde de titelrol in Richard II in Shakespeare’s Globe Theatre, in de eerste volledig door vrouwen van kleur gedragen productie van het stuk in het Verenigd Koninkrijk. Het is precies dit soort projecten dat laat zien waarom zij nu wordt onderscheiden voor haar bijdrage aan drama.

Hartelijk moment

Tijdens de ceremonie in Windsor verscheen Andoh in een elegante witte jurk en zwarte hakken. Ze sprak lachend met prins William en schudde hem de hand, voordat hij de MBE op haar kraag bevestigde. Het moment straalde wederzijds respect uit: de troonopvolger die een belangrijke stem uit de culturele wereld eert en de actrice die ondanks eerdere ophef open en vriendelijk verschijnt.

Diezelfde dag kregen ook anderen hun onderscheidingen: Sir Roger Daltrey werd tot Knight Bachelor geslagen, darts-kampioen Luke Humphries werd MBE en paralympisch zwemlegende Monica Vaughan ontving een OBE. Te midden van al die namen was er één die Bridgerton-fans direct deed glimlachen: Lady Danbury, nu niet alleen een krachtig personage op het scherm, maar ook officieel Member of the Order of the British Empire. ook officieel Member of the Order of the British Empire.

