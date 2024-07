Bridgerton-fans opgelet: hitserie krijgt vierde seizoen

De populaire kostuumdramaserie Bridgerton krijgt een vierde seizoen. Dat heeft Netflix dinsdag bekendgemaakt.

De vierde reeks draait om het liefdesleven van de tweede zoon van de Bridgerton-familie, Benedict Bridgerton (Luke Thompson). Hij is terughoudend in de liefde, maar dat verandert als hij een mysterieuze vrouw tegenkomt op het gemaskerde bal van zijn moeder. Het is niet bekend wanneer het seizoen te zien is.

Lees ook: Bridgerton-actrice Ruby Barker in het ziekenhuis opgenomen wegens mentale problemen

Gebaseerd op boekenreeks

Bridgerton speelt zich af in de negentiende eeuw en is gebaseerd op de gelijknamige boekenreeks van Julia Quinn. De serie wordt geproduceerd door Shonda Rhimes, die ook verantwoordelijk is voor series als Grey’s Anatomy en Scandal. Het tweede deel van het derde seizoen kwam in juni uit.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Netflix US (@netflix)

Beeld: Getty Images