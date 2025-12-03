2025 Gq Men Of The Year Regé-Jean

Bridgerton-hunk Regé-Jean Page schittert in nieuwe erotische Netflix-serie

Tekst: Denise Delgado

03/12/2025

Regé-Jean Page (37), de man die wereldwijd harten stal als de hertog in ‘Bridgerton’, keert terug naar Netflix. Dit keer duikt hij in een pikante nieuwe hoofdrol in ‘Hancock Park’.

Het perfecte leventje

De serie is een erotische thriller waarin Regé-Jean een mysterieuze buitenstaander speelt die langzaam verstrikt raakt in het perfecte leventje van een welgestelde LA-familie.

Wanneer hij een pension in hun achtertuin huurt en ongemerkt steeds dieper hun zorgvuldig opgebouwde façade binnendringt. Wat er precies schuilgaat achter die glanzende voordeuren, houdt Netflix nog geheim. Ook de rest van de cast en de releasedatum worden later bekendgemaakt.

Doorbraak in Bridgerton

Na zijn doorbraak in Bridgerton bouwde Regé-Jean zijn carrière stevig uit, met rollen in The Gray Man, Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves en Black Bag. Binnenkort schittert hij bovendien naast Halle Bailey in de romantische film You, Me & Tuscany.

Lees ook: Bridgerton-actrice Ruby Barker in het ziekenhuis opgenomen wegens mentale problemen

BEELD: GETTY IMAGES/INSTAGRAM: @REGEJEAN

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise