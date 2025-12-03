Bridgerton-hunk Regé-Jean Page schittert in nieuwe erotische Netflix-serie

Tekst: Denise Delgado

Regé-Jean Page (37), de man die wereldwijd harten stal als de hertog in ‘Bridgerton’, keert terug naar Netflix. Dit keer duikt hij in een pikante nieuwe hoofdrol in ‘Hancock Park’.

Het perfecte leventje

De serie is een erotische thriller waarin Regé-Jean een mysterieuze buitenstaander speelt die langzaam verstrikt raakt in het perfecte leventje van een welgestelde LA-familie.

Wanneer hij een pension in hun achtertuin huurt en ongemerkt steeds dieper hun zorgvuldig opgebouwde façade binnendringt. Wat er precies schuilgaat achter die glanzende voordeuren, houdt Netflix nog geheim. Ook de rest van de cast en de releasedatum worden later bekendgemaakt.

Doorbraak in Bridgerton

Na zijn doorbraak in Bridgerton bouwde Regé-Jean zijn carrière stevig uit, met rollen in The Gray Man, Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves en Black Bag. Binnenkort schittert hij bovendien naast Halle Bailey in de romantische film You, Me & Tuscany.

BEELD: GETTY IMAGES/INSTAGRAM: @REGEJEAN