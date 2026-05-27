Beatles openen museum op plek van hun laatste concert

Tekst: Evelien Berkemeijer

De plek waar The Beatles voor het laatst samen optraden, krijgt een nieuwe bestemming. Het monumentale pand aan 3 Savile Row in Londen wordt omgebouwd tot een officiële Beatles-beleving met zeven verdiepingen vol memorabilia en nooit eerder vertoond archiefmateriaal.

De tentoonstelling, The Beatles at 3 Savile Row, moet in 2027 openen.

Lees ook: Robbie Williams van depressie naar verbroken Beatles-record

Terug naar 3 Savile Row

Sir Paul McCartney vertelde de BBC dat hij fans een officiële Beatles-bestemming in Londen wilde geven. ‘Toeristen komen naar Engeland en kunnen naar Abbey Road, maar ze kunnen niet naar binnen. Dat zorgt voor verkeersopstoppingen en de chauffeurs ergeren zich eraan’, zei hij. ‘Dus ik vond dit een fantastisch idee.’ In het gebouw, dat tussen 1968 en 1972 het hoofdkwartier van de band was, komt onder meer een replica van de kelderstudio waar Let It Be werd opgenomen. Bezoekers kunnen zich vanaf vandaag registreren voor tickets via de website van de band.

Tekst gaat verder onder video.

Het dakconcert herbeleven

Een belangrijk onderdeel van de beleving wordt het beroemde dakconcert uit januari 1969, de laatste publieke performance van de Fab Four. Bezoekers kunnen straks het dak op, op precies de plek waar The Beatles 42 minuten speelden, met onder meer Don’t Let Me Down, I’ve Got A Feeling en twee versies van Get Back. Paul schetste alvast hoe de route door het pand eruitziet: ‘Dan loop je je een weg omhoog door het gebouw en zie je verschillende dingen die hier en daar gebeurd zijn, totdat je boven bent, waar je het dak op kunt gaan en net doet alsof je een Beatle bent.’ Ook komt er een winkel met gelicentieerde Beatles-producten. ‘Je weet wel, een winkel… maar dat wil je toch wel,’ zei Paul.

Een gebouw vol geschiedenis

3 Savile Row had al een rijke geschiedenis voordat The Beatles er neerstreken. Onder de vroegere bewoners waren generaal Robert Ross en Lady Hamilton. Na het uiteenvallen van de band in 1970 bleef het pand nog in gebruik als basis voor Apple Corps. George Harrison vereeuwigde de fans voor de deur later in Apple Scruffs, van zijn album All Things Must Pass: ‘You’ve been stood around for years / Seen my smiles and touched my tears / Apple Scruffs / How I love you.’ De band verkocht het gebouw in 1976, waarna het uiteindelijk werd herbestemd als winkel voor Abercrombie & Fitch.

Tekst gaat verder onder video.

‘Voelde als thuiskomen’

Volgens Paul kwam het idee voor de terugkeer naar het oude huis van Tom Greene, die in 2025 CEO van Apple Corps werd. ‘Hij is een energieke man en hij brengt veel enthousiasme mee om te onderzoeken wat de Beatles betekenen en wat mensen tegenwoordig van ons verwachten’, aldus Paul. Sir Ringo Starr zei in een verklaring dat een recent bezoek aan het pand ‘voelde als thuiskomen’. Paul noemde het ‘een bijzondere ervaring’ en zei: ‘Er zitten zoveel bijzondere herinneringen in de muren, om nog maar te zwijgen van het dakterras. Het team heeft een aantal indrukwekkende plannen gemaakt en ik ben enthousiast dat mensen het kunnen zien als het klaar is.’

Bron: BBC