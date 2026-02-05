Van depressie naar verbroken Beatles-record: Robbie Williams maakt het goed met de jaren 90

Na zijn zestiende nummer één met Britpop verbreekt Robbie Williams het record van The Beatles en zet hij een persoonlijke streep onder een turbulent verleden. De Long 90s-tour die deze week begint, brengt hem bewust terug naar kleinere zalen en naar het decennium waarin hij doorbrak én vastliep.

‘Ik denk dat wij als Britten heel goed zijn in het doorboren van ons eigen succes en het ondermijnen en onszelf devalueren,’ zegt Robbie Williams tegen BBC. ‘Maar bij deze wil ik het echt laten bezinken en ik wil er echt middenin staan en zeggen: ‘Oké, succes, doe je ding met mij’.’ De 51-jarige noemt Britpop het album dat hij wilde maken toen hij net Take That had verlaten.

Succes en somberte in de jaren 90

Professioneel stapelden de hoogtepunten in de jaren 90 zich op, maar persoonlijk zat het op slot. ‘Ik ging door mijn eigen psychische aandoening en al het goede dat gebeurt met iemand die in de greep van depressie zit… ze kunnen geen vreugde ervaren.’ Nu ziet hij, terugblikkend, die tijd als cultureel ijkpunt: ‘Je kent 2007 tot 2023 niet, maar je kent de jaren ’50, je kent de jaren ’60, je kent de jaren ’70, je kent de jaren ’80 en je kent de jaren ’90,’ zegt hij. ‘Het laatste grote decennium voor de popcultuur, want sindsdien is alles vrij saai geworden.’

Eindelijk leren genieten

De knop ging om met de geboorte van dochter Theodora in 2012. ‘De wereld begon logisch te worden omdat ik wegliep voor verantwoordelijkheid en ik had er naartoe moeten rennen. En toen dingen niet meer om mij maar om kostbare zielen gingen, begon ik te beseffen dat ik de beste baan ter wereld heb.’ Ook de mediastorm is gaan liggen, waar dat in de beginfase van zijn solocarrière anders was: ‘Ik denk dat iedereen het weet, want we hebben het talloze keren gezien, dat als je op de top van een golf staat, de media je komt neerhalen, aanvallen en zwartmaken bij elke gelegenheid die ze krijgen. En dat is zwaar en brengt zijn eigen problemen met zich mee.’

Robbie Williams terug naar de basis

De Long 90s-tour landt bewust in kleinere zalen, het soort podia waar zijn solo-roem begon. Het past bij de nieuwe houding van de zanger: minder bombast, meer nabijheid. Britpop voelt als de plaat die hij destijds al wilde maken. Met Gary, Coombes en Iommi als sparringpartners, maar dan zonder de verstikkende druk die het plezier toen wegduwde.

